Stadt Bad Laasphe nimmt 136 Flüchtlinge aus der Ukraine auf

Die Flüchtlingsunterkunft am Thüringer Weg ist nur eines elf Häusern dieser Art in Bad Laasphe mit insgesamt rund 160 Plätzen. Sie sind derzeit nicht komplett belegt.

Bad Laasphe. Die meisten Ankömmlinge aus dem Kriegsgebiet können in privatem Wohnraum untergebracht werden. Und das passiert mit Menschen anderer Nationen.

Seit Kriegsbeginn hat Bad Laasphe 136 Flüchtlinge aus der Ukraine im Stadtgebiet aufgenommen – darunter die meisten in privatem Wohnraum. Das geht aus einem Bericht hervor, den der städtische Fachbereich Bürgerdienste jetzt den Politikern im Ausschuss für Freizeit, Jugend, Soziales und Sport vorgestellt hat.

Mit Stand 3. Mai hätten vier Personen in kommunalem Wohnraum untergebracht werden können, so Fachbereichsleiter Jann Burholt und Sozialarbeiter Bernd Hoffmann in ihrem Bericht. Für 132 Personen hätten 50 Angebote von Privatleuten zu insgesamt 32 Mietverträgen geführt. Die weitaus meisten Flüchtlinge – etwa zwei Drittel davon Frauen – lebten nun in der Bad Laaspher Kernstadt, ein großer Teil auch in Puderbach, Banfe und Fischelbach.

Stadt könnte Wohnsitz noch für viel mehr Flüchtlinge werden

Die städtischen Notunterkünfte in elf Häusern mit rund 160 Plätzen seien derzeit mit etwas mehr als 100 Personen nicht komplett belegt – darunter vor allem Menschen aus Syrien (rund 30) und Afghanistan (rund 20). Im einstelligen Bereich dagegen liegt jeweils die Zahl der Bewohner aus Ghana, Aserbaidschan, Georgien, Armenien, Eritrea, Guinea, Irak, Libanon, Somalia, Sri Lanka, Vietnam, Türkei, Kongo, Iran, Ägypten – und eben der Ukraine.

Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) hat Bad Laasphe die Quote zu fast 86 Prozent erfüllt, bei Flüchtlingen mit Wohnsitz-Auflage zu 32 Prozent. Anders ausgedrückt: Nach FlüAG könnte die Stadt aktuell noch 38 Personen aufnehmen, im zweiten Fall 206 Personen.

113 Menschen aus 13 Herkunftsländern zugewiesen

Ein Blick in die Statistik zeigt: Seit 2010 war die Zahl der Zuweisungen nach FlüAG nie so hoch wie in der Flüchtlingskrise 2015 mit insgesamt 105 Personen. Höhepunkte hat es dann nochmals 2017 mit 34 Personen gegeben und 2021 mit 26.

In den vergangenen vier Jahren ist die Lahnstadt insgesamt 113 Menschen aus 13 Herkunftsländern als Wohnsitz zugewiesen worden, Tendenz sinkend: Waren es 2018 noch 37 Personen, sank die Zahl 2019 auf 30 und 2020 auf 22. Erst 2021 stieg sie wieder leicht auf 24. In den meisten Fällen konnten die Flüchtlinge privat untergebracht werden. Den größten Anteil machten übrigens Menschen aus Syrien aus.

