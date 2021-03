Stadtbücherei Bad Berleburg ab sofort wieder geöffnet

"Stöbern, auswählen, ausleihen – ab diesem Dienstag ist dies wieder persönlich möglich. Die Stadtbücherei öffnet unter Auflagen für den Publikumsverkehr", so Gabriele Klotz, Abteilung Kultur und Erwachsenenbildung.

Bad Berleburg. Stöbern, auswählen, ausleihen – ab Dienstag, 9. März, ist dies wieder persönlich möglich. Auch die Stadtbücherei öffnet ab heute wieder. „Wir freuen uns sehr, dass wir wieder unsere Kunden in der Bücherei begrüßen dürfen“, erklärte Gabriele Klotz. Die Büchereileiterin verdeutlichte dabei die Auswirkungen des Schritts: „Wir konnten zuletzt zwar per Telefon oder E-Mail beraten und die kontaktlose Ausleihe ist sehr gut angenommen worden, aber es ist etwas ganz anderes, selbst in den Büchern zu stöbern und eine Auswahl zu treffen.“

Entsprechend der Coronaschutzverordnung gilt weiterhin die Einbahnstraßenregelung über den Nebeneingang des Alten Landratsamtes an der Bad Berleburger Poststraße. Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit oder mit Kinderwagen dürfen die Aufzüge im Haupteingang nutzen. Alle Kunden werden gebeten ihre Rückgaben gleich am Eingang in die bereitgestellten Kartons zu legen, damit die Medien vor der neuen Ausleihe desinfiziert werden können. Beim Betreten des Rathauses ist eine FFP2- oder medizinische Maske zu tragen.