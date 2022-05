Stadtradeln: Auch Erndtebrück macht wieder mit

Erndtebrück. Die Aktion „Stadtradeln“ – geht in die zweite Runde. Schon im letzten Jahr hat sich die Gemeinde Erndtebrück an der kreisweiten Aktion beteiligt. Stadtradeln heißt: Auto stehen lassen, stattdessen aufs Rad steigen und Kilometer sammeln. Dabei wurden über 11.000 klimafreundliche Kilometer von Erndtebrücker Radsportkern gesammelt – damit konnten 1635,6 Kilogramm CO 2 eingespart werden, das entspricht circa 6800 Waschgängen einer Waschmaschine. Erndtebrück erradelte im letzten Jahr viele Kilometer – eine Teilnehmerin wurde sogar die Siegerin der Damen in der Einzelwertung für den Kreis Siegen-Wittgenstein.

Da die Aktion Stadtradeln in Erndtebrück gut angenommen wurde, möchte sich die Edergemeinde wieder beteiligen und damit ein Beitrag für mehr Klimaschutz und Gesundheit leisten. Vom 28. Mai bis 17. Juni werden alle Rad-Kilometer gesammelt, indem möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Stadtradeln schont nicht nur die Umwelt, sondern fördert auch das körperliche Wohlbefinden eines jeden Teilnehmers, der sich hoffentlich am Ende der 21 Tage fitter und gesünder fühlt. Hierbei kommt es nicht auf die Kilometer an, die nur in Erndtebrück zurückgelegt werden, auch auf Reisen können die Kilometer gesammelt werden. Dabei ist es egal, wie gefahren wird – ob mit Unterstützung vom E-Bike oder mit Eigenantrieb, jeder Kilometer zählt. Neu ist in diesem Jahr eine gemeinsame Radveranstaltung und Tour, die zu KulturPur am Samstag, 4. Juni, führt. Los geht es um 13 Uhr auf dem P&R-Parkplatz Erndtebrück. Auf dem Festgelände von KulturPur wird es dafür ein vergrößertes Parkangebot für Fahrräder geben.

Alle Informationen rund um die Aktion Stadtradeln gibt es unter www.stadtradeln.de.Hier können sich alle registrieren, die mitmachen wollen. Am besten geht das über die App „Stadtradeln“. Dies ist auch über die gleichnamige Smartphone-App möglich.

