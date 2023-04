Stadtradeln „Stadtradeln“ in Bad Berleburg: Alle Infos zum Start

Bad Berleburg. Zum dritten Mal findet die Aktion in Bad Berleburg statt: Erste gemeinsame Touren sind bereits geplant. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich.

Aller guten Dinge sind drei – mindestens! Deshalb findet von Samstag bis Freitag, 27. Mai bis 16. Juni, erneut die Aktion „Stadtradeln“ in Bad Berleburg statt. Im Vorjahr traten die Teilnehmenden aus der Stadt der Dörfer kräftig in die Pedale und knackten mit insgesamt 57724,3 geradelten Kilometern den bisherigen Rekord. „Das war ein richtig starkes Ergebnis – in diesem Jahr wollen wir gemeinsam noch einen draufsetzen: für die Gesundheit und für das Klima. Denn das sind die Gewinner der Aktion –mindestens“, erklärte Bernd Fuhrmann.

Der Bürgermeister der Stadt Bad Berleburg freut sich bereits auf die Aktion, an der er mit seinem Team aus dem Rathaus erneut teilnimmt. „Mit der Aktion ,Stadtradeln‘ können wir alle einen nachhaltigen Beitrag für uns ganz persönlich leisten – und dabei Verantwortung für Natur und Umwelt übernehmen. Es geht nur gemeinsam voran – gemeinsam sind wir stark. Deshalb sind wir natürlich auch als Stadtverwaltung wieder mit einem Team dabei“, erklärte Bernd Fuhrmann. Der Bürgermeister verdeutlichte damit das Credo der Aktion: Statt ein Kraftfahrzeug zu nutzen, geht es vor allem darum, möglichst viele Fahrten mit dem Fahrrad zu absolvieren – egal ob mit Elektromotor oder ohne. Egal ob als privates Team, im Unternehmen oder im Verein – alle können mitmachen.

Team und Anmeldung

Und wer (noch) kein Team gefunden hat, kann eines gründen oder dem „Offenen Team“ von Bad Berleburg beitreten. „Entscheidend ist, dass alle im Team radeln – allein kann niemand teilnehmen. Und das ist gut so, denn gemeinsam sind wir stark und können etwas bewegen“, erklärte die Klimaschutz-Beauftragte der Stadt Bad Berleburg, Jessica Durstewitz, die ebenfalls mitradelt – als Teil des Teams aus dem Rathaus und der Politik. „Wir wollen als Team als gutes Vorbild antreten. Eine gemeinsame Tour ist geplant, diesmal vielleicht noch etwas länger als im Vorjahr“, erklärte die Gesundheitsmanagerin der Stadt Bad Berleburg, Marion Nölling.

Die Anmeldephase für das „Stadtradeln“ hat bereits begonnen. Eine Registrierung für die Teilnahme im Stadtgebiet von Bad Berleburg ist unter www.stadtradeln.de/registrieren ab sofort möglich. Die geradelten Kilometer können die Teilnehmenden dann im Aktionszeitraum auf dem Webportal eintragen oder selbige über die Stadtradel-App direkt tracken. Dies gilt übrigens auch für Schülerinnen und Schüler aus der Stadt der Dörfer. Denn die Bildungseinrichtungen haben die Möglichkeit, im Schulverbund am Schulradeln teilzunehmen – und die aktivsten Klassen und Schulen in NRW auf dem Fahrrad zu ermitteln.

Wer beim „Stadtradeln“ noch einen oben draufsetzen möchte, kann sich als „Stadtradel“-Star anmelden. Damit verpflichtet man sich, an allen 21 Aktionstagen am Stück kein Auto oder andere Kraftfahrzeuge zu nutzen und jede Strecke mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurück zu legen. Als „Stadtradel“-Stars können sich alle Radelnden anmelden – maximal fünf Personen aus Bad Berleburg.

Mögliche Radtouren

Im Rahmen des „Stadtradelns“ sind einige Fahrradtouren in der Stadt der Dörfer geplant:

Samstag, 27. Mai, 10 Uhr. wahlweise bis etwa 14 oder 15.30 Uhr: Auftaktrunde – Start ab Rumilingene-Haus in Raumland; Länge: wahlweise 42 Kilometer oder 55 Kilometer; Veranstalter: Radgruppe des TuS Dotzlar; Anmeldung unter https://bit.ly/3UK8ZX0.

Dienstag, 30. Mai, 18 bis etwa 19 Uhr: ADFC-Kennenlern-Feierabendtour –Start ab Bahnhof in Bad Berleburg; Länge: 15 bis 20 Kilometer; Veranstalterin: Felicitas Hegemann (ADFC-Ortsgruppe Bad Berleburg); Anmeldung unter https://bit.ly/3GEX7zU.

Samstag, 3. Juni, 10 bis etwa 19 Uhr: Sternfahrt – Start ab Bahnhof in Bad Berleburg; Länge: rund 60 Kilometer; Veranstalterin: Felicitas Hegemann (ADFC-Ortsgruppe Bad Berleburg); Anmeldung unter https://bit.ly/3zSoQcx.

Samstag, 10. Juni, 10 bis etwa 11 Uhr: Stünzel-Tour (Kreistierschau/RegioMarkt) – Start ab Rathaus in Bad Berleburg; Länge: rund zwölf Kilometer; Veranstalterin: Stadt Bad Berleburg; Anmeldung unter https://bit.ly/3A7qg2V.

Zudem sind erneut einige Einzelhändler mit Rabattaktionen für die Teilnehmenden dabei. Während des gesamten Aktionszeitraums von Samstag bis Freitag, 27. Mai bis 16. Juni, warten spannende Rabatte auf alle Stadtradelnden. Wer bei Intersport Begro und Rothaar Aktiv in Bad Berleburg seine Teilnehmerbestätigung vorzeigt, erhält 20 Prozent Rabatt auf Fahrradbekleidung. Weda Fahrrad Service in Bad Berleburg gewährt 25 Prozent auf Fahrradschläuche, -reifen und -mäntel, Fahrrad-Service Uwe Sonneborn in Berghausen bietet 25 Prozent auf Fahrradzubehör.

Eine Anmeldung für die Touren ist möglich unter www.badberleburg.de/Stadtradeln. Teams, die ebenfalls eine Tour anbieten möchten, können sich melden bei Jessica Durstewitz unter 02751/923-113 oder per E-Mail unter j.durstewitz@badberleburg.de oder bei Rebecca Dienst unter 02751/923-248 oder per E-Mail unterr.dienst@bad-berleburg.de. Informationen zum Schulraden unter www.stadtradeln.de/schulradeln-nrw, zu den Stadtradel-Stars unter www.stadtradeln.de/star. Und alle Fahrradtouren in Bad Berleburg sind abrufbar unterhttps://www.stadtradeln.de/bad-berleburg.

