Stadtvillen in Bad Laasphe: Das ist der aktuelle Stand

Bad Laasphe 38 barrierefreie Wohnungen entstehen im Gennernbach. Ende 2024 sollen sie fertig sein, doch schon jetzt gibt es erste Interessenten.

Nicht nur Bauland ist nach wie vor gefragt - auch Wohnungen. Einige von ihnen entstehen derzeit auf dem Gelände der früheren Hauptschule im Gennernbach, die 2020 abgerissen wurde. Dort wurde nur wenig später die neue Seniorenresidenz Curavie errichtet und eröffnet. In direkter Nachbarschaft also entstehen insgesamt 38 barrierefreie Wohnungen in vier separaten, viergeschossigen Wohngebäuden - die sogenannten Stadtvillen in Bad Laasphe. Bereits im Mai vergangenen Jahres hatte die Redaktion über den aktuellen Stand berichtet - damals befanden sich zwei der Gebäude im Rohbau. Was ist seitdem geschehen? Wie weit sind die Arbeiten vorangeschritten? Und: Gibt es bereits erste Interessenten für die Wohnungen? Matthias Heß, Projektplaner bei Berge Bau, dem ausführenden Bauunternehmen, hat die Antworten auf die Fragen.

Es macht schon Sinn, die vier Gebäude in Einem fertigzustellen Matthias Heß

Und eines wird beim aktuellen Blick aufs Areal sofort klar: Seit Mai 2023 hat sich auf dem Gelände der früheren Hauptschule einiges getan. Zwei der vier Häuser sind bereits erkennbar. „Die vier Gebäude befinden sich derzeit in unterschiedlichen Baustadien“, berichtet Matthias Heß. So befindet sich das erste Haus hinten links bereits im Innenausbau. „Die Böden sind gelegt und auch die Bäder sind bereits gefliest. Dort befinden wir uns quasi auf der Zielgraden“, sagt er. Und auch im zweiten Haus hinten rechts habe man bereits mit dem Innenausbau begonnen.

Im Bad Laaspher Gennernbach werden aktuell Stadtvillen errichtet. Insgesamt sollen 38 barrierefreie Wohnungen zwischen 50 und 92 Quadratmetern entstehen. Foto: Lars-Petr Dickel / WP

Was die vorderen beiden Häuser betrifft, so befindet sich das Team beim linken Haus derzeit im Rohbau. „Die Fenster sind bereits drin“, so Heß. Aktuell stehen dort Installationsarbeiten für Wasser, Heizung und Elektrik an. Und beim rechten Haus liegt bereits die Bodenplatte. „Auch die Steine sind bereits da. Nun müssen wir auf besseres Wetter hoffen“, berichtet Heß, der zuversichtlich auf den Zeitplan blickt. „Aktuell läuft noch alles nach Plan.“ Und der sieht vor, dass die vier Stadtvillen Ende 2024 fertig sein sollen. „Es macht schon Sinn, die vier Gebäude in Einem fertigzustellen“, erklärt der Projektplaner.

Zur Erinnerung: Insgesamt sollen 38 barrierefreie Wohnungen zwischen 50 und 92 Quadratmetern entstehen. „Zu jeder Einheit gehört auch ein Außenbereich“ so Heß. Realisiert werden sie im KfW 40-Standard. Geheizt werden sie mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Autostellplätze sollen auch die Möglichkeit bieten, E-Fahrzeuge zu laden. Einen Aufzug soll es außerdem geben. Und die Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt ist enorm: Bereits Ende 2021, als die Pläne öffentlich vorgestellt wurden, gab es erste Interessenten für die Wohnungen im Gennernbach.

Während zwei Gebäude im Rohbau bereits fertig sind, ist für ein Drittes die Bodenplatte fertig. Es werden vier Häuser gebaut. Foto: Lars-Petr Dickel / WP

Den Auftrag zur Vermietung der aktuell entstehenden Wohnungen hat der Bauherr, die „Aberdeen Standard Investments Deutschland AG aus Frankfurt“, Berge Bau gegeben. „Wir führen eine unverbindliche Interessenliste“, so Matthias Heß. „Wir stehen in Gesprächen. Wer Interesse an einer der Wohnungen in den Stadtvillen von Bad Laasphe hat, kann sich gerne bei uns melden.“ Die Vermietung selbst soll voraussichtlich im Spätsommer erfolgen, teilt der Projektplaner von Berge Bau auf Nachfrage der Redaktion mit.

