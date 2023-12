„Stark aufgestellt“: Personalwechsel im Berleburger Rathaus

Bad Berleburg Nicht nur die Stelle des Kämmerers wird in Bad Berleburg zum Jahreswechsel neu besetzt: Auf Regina Linde folgt Susanne Halhuber.

Im Rathaus der Stadt Bad Berleburg sind wichtige Personalentscheidungen getroffen worden: „Wir wollten frühzeitig Klarheit auf möglichst allen Stellen schaffen. Mit den nun gefundenen Lösungen sind wir langfristig stark aufgestellt“, teilte Bürgermeister Bernd Fuhrmann in einer Pressemitteilung mit. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit – gemeinsam mit unserem hervorragenden Team aus erfahrenen Kolleginnen und Kollegen und jungen Motivierten“, betonte auch der Erste Beigeordnete Volker Sonneborn.

Nachdem Manuel Spies bereits als neuer Kämmerer feststand – er folgt auf Gerd Schneider, der in Altersteilzeit wechselt – war die Position der Abteilungsleitung Immobilienmanagement vakant. Die Verwaltungsfachwirtin Tanja Daus übernimmt mit dem anstehenden Jahreswechsel die Leitung des Immobilienmanagements. Tanja Daus wohnt in Dotzlar und bringt die notwendige Erfahrung für diese Stelle mit. Sie hatte bislang die stellvertretende Leitung des Immobilienmanagements inne.

Susanne Halhuber übernimmt dir Leitung der Bürgerdienste von Regina Linde

Zudem erfolgen ab dem 1. Mai 2024 Veränderungen bei den Fachbereichsleitungen, die die Stadtverordnetenversammlung in ihrer letzten Sitzung 2024 bestätigt hat: Die Krankenhausbetriebswirtin Susanne Halhuber aus Bad Berleburg übernimmt den Fachbereich Bürgerdienste von Regina Linde, die dann ebenfalls in Altersteilzeit geht. Susanne Halhuber leitet derzeit die Johannesbad-Kliniken in Bad Fredeburg und Dortmund.

Zudem übernimmt dann der Verwaltungsfachwirt Christian l`Hiver künftig die Leitung des Fachbereiches Zentrale Steuerung sowie die Stabsstelle Wirtschaftsförderung. Der Dotzlarer ist derzeit noch Leiter der Abteilung Bürger- und Seniorenservice im Rathaus.

