Starker Schnee behindert die Zeitungszustellung

Wittgenstein Die Straßenverhältnisse in Wittgenstein werden die Zustellung der Zeitung am Donnerstag stören. Abonennten können auf‘s E-Paper ausweichen.

Wegen der stark verschneiten Straßen und Wege wird die Zeitungszustellung am Donnerstagmorgen bzw in der Nacht zu Donnerstag voraussichtlich nicht einwandfrei funktionieren können. Je nach Möglichkeit werden die Zusteller versuchen, die Zeitungen am Vormittag nachzuliefern. Wir bitten um Nachsicht.

Abonennten der Print-Zeitung können sich ersatzweise das E-Paper freischalten. Wie das genau funktioniert, erfahren Sie hier.

