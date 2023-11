Start in Advent auf Volkholzer Weihnachtsmärktchen

Volkholz Rund um die Turnhalle in Volkholz findet Anfang Dezember ein Weihnachtsmarkt statt. Besucher erwarten Verkaufsstände, Leckereien und der Nikolaus.

Das Volkholzer Weihnachtsmärktchen findet in diesem Jahr am 2. Dezember statt. Beginn ist um 14 Uhr mit dem weihnachtlichen Charme rund um und in der Turnhalle Volkholz. Die mit viel Liebe gestalteten Adventskränze und individuelle Weihnachtsdekorationen werden wie jedes Jahr zu bestaunen und käuflich zu erwerben sein. In der Turnhalle kann man nachmittags bei Kaffee und Kuchen gesellig Beisammensein.

Foto: Gemischter Chor Volkholz / WP

Traditionell werden Lose verkauft und die Gewinne ab 18 Uhr ausgegeben. Der Nikolaus hat sich ebenfalls angekündigt und wird gegen 17 Uhr eintreffen. Zur adventlichen Atmosphäre und die Einstimmung auf Weihnachten werden auch dieses Jahr Weihnachtsbüdchen feierlich geschmückt sein. Auf herzhaftes vom Grill (aus dem Volkholzer Hofladen), Glühwein, Kinderpunsch, warmem Cocktail, frisch Gezapftes vom Fass und diverse Erfrischungsgetränke dürfen sich unsere Gäste freuen. Mit weihnachtlicher Musik im Hintergrund möchten wir die besinnliche Adventszeit einläuten. Der Gemischte Chor Volkholz freut sich auf ein schönes Fest.

