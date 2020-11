Startschuss für den Birkelbacher Dorfplatz

Birkelbach. Grund zur Freude in Birkelbach: Die Bauarbeiten für den Dorfplatz sind jetzt gestartet. Wie es weitergeht.

Die Bauarbeiten für den neuen Dorfplatz haben in dieser Woche begonnen. Bereits klar zu erkennen sind die Erdbewegungen an der Stelle, an der künftig der Dorfplatz sein soll.

Zunächst sollen möglichst viele Tiefbauarbeiten stattfinden, teilt die Gemeinde Erndtebrück auf Nachfrage mit. Dabei liegt die Priorität darauf, das Aktionszentrum – also die tatsächliche Fläche des Platzes – im Sinne einer befestigten Fläche herzustellen.

Die Zeitschiene hängt derzeit jedoch zum einen stark von der Witterung ab. Sobald erste Eigenleistungen wie Pflasterarbeiten anstehen, wird die Coronaverordnung den Bau möglicherweise beeinflussen.