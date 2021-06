Startschuss für den Habichtsweg im Erndtebrücker Kernort

Erndtebrück. Straßenbau und Arbeiten an der Trinkwasserleitung: Im Habichtsweg kann es aufgrund von umfangreichen Maßnahmen zu Behinderungen kommen.

Rundumschlag am Habichtsweg im Erndtebrücker Kernort: Neben Untergrundarbeiten an Trinkwasser- und Entwässerungsleitungen sollen hier auch die Beleuchtung und die Verlegung von Leerrohren für schnelles Internet angepackt werden. Abschließend wird die Oberfläche der Fahrbahn hergestellt. Auf Wunsch der Anlieger wird die Straße hier komplett ausgebaut. Deshalb kann es im kommt es hier zum Komplettausbau. Achtung, Autofahrer: Im Bereich der Einmündung in die Marburger Straße (B 62) kann es zu Behinderungen kommen.

Somit stehen am Habichtsweg umfangreiche Arbeiten an. Dort geht es eben nicht nur um Herstellung der Straßenoberfläche, vielmehr wird Habichtswegs der gesamte Untergrund erneuert. Die Arbeiten beginnen mit der Trinkwasser-Transportleitung, die vom Habichtsweg unter der B 62 hindurch Richtung Edervorland gebaut wird. Dies geschieht teilweise in geschlossener Bauweise (unter der B 62) und in offener Bauweise (Habichtsweg). Danach wird eine weitere Trinkwasserleitung entlang der B 62 Richtung Oststraße gebaut. Bei diesen Arbeiten kann es ebenfalls zu Behinderungen im Bereich der Bundesstraße kommen.

Leerrohre für Gas und Internet werden mitverlegt

Achtung, Autofahrer: An der Einmündung des Habichtswegs in die Marburger Straße (B 62) kann es wegen der Straßenbauarbeiten demnächst zu Behinderungen kommen. Foto: Gemeinde Erndtebrück

Anschließend wird die Entwässerung auf den neuesten Stand gebracht. Rinnen und Regeneinläufe sowie die Trinkwasserleitung werden erneuert, sodass die Anlieger im Bereich Habichtsweg neue Hausanschlüsse bekommen werden. Ebenso wird die Straßenbeleuchtung modernisiert. Die sonst sehr dunkle Gegend im hinteren Bereich des Habichtsweges wird also insgesamt heller. Der Ausbau erfolgt allerdings nur bis zu den letzten Baugrundstücken.

Auch die Anbindung an schnelles Internet soll nach den Baumaßnahmen für die Anwohner möglich sein. Bei jedem Haus besteht die Möglichkeit, einen Gasanschluss und FTTH-Anschluss (Glasfaseranschluss für schnelleres Internet) in Form eines Leerrohres mitzuverlegen. Dafür hatte sich ein Anlieger des Habichtsweges erfolgreich stark gemacht. Alle Leerrohre für Gas und/oder FTTH-Anschlüsse werden durch den Versorger bezahlt.

Erschließung: Initiative ging von den Bewohnern aus

Die Initiative zur Erschließung des Habichtsweges ging von den Bewohnerinnen und Bewohnern der Straße aus. Diese haben sich nach Angaben der Gemeinde in besonderem Maße für den Ausbau eingesetzt und sich bereiterklärt, einen großen Teil der anfallenden Kosten mitzutragen.

Die Arbeiten werden voraussichtlich in dieser Woche beginnen und etwa vier Monate dauern. Da es während der Bauarbeiten zeitweise zu Behinderungen im Straßenraum kommen wird, bittet die Gemeinde um Verständnis.

