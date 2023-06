Statistik belegt es: Extreme Millionärsdichte in Erndtebrück

Das bekannte Bild eines „Superreichen“. Dagobert Duck springt hier in sein Geld. Das Bild wurde im Comicmuseum in Schwarzbach aufgenommen. In Erndtebrück gibt es übrigens die zweitgrößte Chance eine Millionär in Natura zu begegnen. Nur in Meerbusch ist die Dichte an Millionären höher.