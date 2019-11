Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Steckbrief Christa Schmeltzer

Geboren wurde Christa Schmeltzer (65) in Amtshausen und wuchs in Saßmannshausen auf. Sie machte ihre Hochschulreife an der Gesamtschule in Gladenbach.

Beruflich arbeitete sie zuerst als Apothekenhelferin, später als Pharmareferentin bei einem großen Unternehmen. Dort war Schmeltzer später auch Betriebsratsvorsitzende. Nächstes Jahr wird sie in Rente gehen.

Schmeltzer war viele Jahre Ortsvorsteherin von Saßmannshausen, lebt heute in Feudingen.