Steffen Post zurück in der ev. Kirchengemeinde Bad Laasphe

Auch wenn das Kontaktstudium von Pfarrer Steffen Post an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel zumeist an seinem Laaspher Schreibtisch (Foto) stattfand, war diese Ein-Semester-Rückkehr an eine Hochschule für ihn doch eine fruchtbare Bereicherung.

Der Bad Laaspher Pfarrer Steffen Post hat nach zehn Jahren im Amt die Chance eines Kontaktstudiums genutzt und neue Eindrücke sammeln können

Bad Laasphe. Steffen Post ist zurück im Alltag der Evangelischen Kirchengemeinde Bad Laasphe. Von Ende Oktober bis Mitte Februar hatte er die Chance wahrgenommen, die die Evangelische Kirche von Westfalen Pfarrern nach zehn Jahren im Amt gewährt: Diese dürfen beurlaubt vom Dienst in der Gemeinde für ein Semester zurück an eine Hochschule. „Kontaktstudium“ nennt sich dies.

Der 47-jährige Laaspher hatte sich dafür die Kirchliche Hochschule Wuppertal/Bethel ausgesucht – eigentlich sollte er viel Zeit in Wuppertal verbringen. Corona machte einen Strich durch diese Rechnung. So dass Steffen Post bedauert: „Das, was ich mir vom Kontaktstudium als Begegnungsmöglichkeiten vor Ort in Wuppertal erhofft hatte – sei es am Rande von Vorlesungen, beziehungsweise Seminaren oder in der Bibliothek, sei es im Wohnheim, bei gemeinsamen Mahlzeiten – war, wenn überhaupt, nur sehr punktuell physisch möglich.“

Obwohl Steffen Post vornehmlich am Schreibtisch in Bad Laasphe arbeitete, war sein Wuppertaler Stundenplan gut gefüllt – insbesondere, wenn man im Blick behält, dass die regelmäßigen Stunden vor- und nachbereitet sein wollten.

„Aszetik“ hat Relevanz in der Gemeinde

Das Wort „Aszetik“ – die wissenschaftliche Reflexion von Theologie und Praxis verschiedener Formen der Spiritualität – begegnet Pfarrern wohl nicht täglich, dennoch hat das Thema seine Relevanz in der Gemeinde, wie der Laaspher Pfarrer erläutert: „Die Vorlesung zur ‚Einführung in die Aszetik‘ in der Praktischen Theologie hat mir einen Einblick in vielfältige Frömmigkeitsformen in der theologischen Landschaft bis hinein in die Gegenwart ermöglicht. So konnte ich entdecken, welche Impulse für den pfarramtlichen Alltag und das Gemeindeleben fruchtbar gemacht werden können.“

Auch bei Altbekanntem gab es für Steffen Post Frisches zu entdecken: „Die Vorlesung zu den Propheten in Israel im 8. Jahrhundert v. Chr. hat mir die alttestamentlichen Propheten Amos, Hosea, Micha und Jesaja noch einmal nahegebracht. Neben neuen exegetischen und archäologischen Erkenntnissen hat mich ihr Auftreten als Propheten im Auftrag Gottes an die prophetische Dimension im Pfarrberuf erinnert.“

Mit anderen Religionen beschäftigen

Seminar und Vorlesung zum Islam boten dem Pfarrer die Möglichkeit, sich im konzentrierten Rahmen mit einer anderen Religion zu beschäftigen: „Besonders bei der Lektüre der Koran-Texte ist mir deutlich geworden, mit welchem Anspruch die koranische Botschaft auftritt, wie sie sich zu Judentum und Christentum positioniert und wie sie biblische Texte verarbeitet.“ Im Systematik-Seminar „Was ist die Seele?“ musste Steffen Post auf ungewohnte Gebiete schauen: „Diese Frage mit einem breiten Blick auf naturwissenschaftliche, (neuro)psychologische, biblische und theologische Untersuchungen systematisch zu bearbeiten, war für mich eine spannende Herangehensweise.“

Immer wurde dem Laaspher wie im neutestamentliche Seminar „Das Markus-Evangelium und der Jüdische Krieg“ der Gegenwartsbezug der alten Texte ganz neu greifbar: „Das Markus-Evangelium in der Verarbeitung der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 n. Chr. als Krisendokument zu interpretieren, hat bei der exegetischen Arbeit am Bibeltext neben einer Fülle an Einzelbeobachtungen die aktuelle Frage aufgeworfen: Wie kann von der Auferstehungsbotschaft verantwortlich im Angesicht einer Katastrophe gesprochen werden?“

Neue Wege wegen Corona-Pandemie beschritten

Das Blockseminar zum Thema „Mission in pluralistischer Gesellschaft“ schließlich ließ Steffen Post am Ende noch einmal eine Grundfrage formulieren: „Wie schaffen wir es als Kirche, im Vertrauen auf die Wirkungskraft der biblischen Worte und Bilder, das Evangelium in einer pluralistischen Gesellschaft an die Menschen aller Altersgruppen weiterzugeben?“ Die Corona-Pandemie hat im vergangenen Jahr Kirche und Gemeinden schon gezwungen, viele neue Wege zu beschreiten.

Steffen Post lobt ausdrücklich die technischen Möglichkeiten, die es erst erlaubten, dass sein Kontaktstudium trotz aller Widrigkeiten funktionierte: „Dazu hat die gute digitale Aufstellung der Kirchlichen Hochschule im Rahmen der Zoom-Sitzungen und die Pflege der Moodle-Plattform zum Austausch von Literatur, Seminarreadern, Präsentationen und Skripten beigetragen.“

Insgesamt war das Kontaktstudium für ihn eine Phase, Zeit zu haben „für Theologie, Besinnung und Gottesbegegnung mit vielfältigem Gewinn“. Und diese Begegnung fand für Steffen Post mit modernen Mitteln doch auch in einer uns seit Jahrhunderten vertrauten, gewohnten und bewährten Form statt: „Als persönliche Bereicherung habe ich die Gottesdienste zu besonderen Anlässen und die morgendlichen Andachten erlebt, die mit viel Liebe und Ideenreichtum von Studenten und Dozenten gestaltet wurden.“