Stimmungsvolle Lieder zum Fest am Maibaum

Bad Berleburg. Ende April starteten die Vorbereitungen für den neuen Frühlingsmonat: gemeinsam mit Bewohnern und Mitarbeitern wurde der Maibaum geschmückt und im Garten aufgestellt. So konnte die Feier am 1. Mai – selbstverständlich unter Einhaltung aller Corona-Schutzvorschriften – beginnen.

Rolf Sonneborn aus Hemschlar spielte als Überraschungsgast mit seiner steirischen Harmonika altbekannte und stimmungsvolle Lieder in den Wohngemeinschaften und zauberte den Bewohnerinnen und Bewohnern ein Lächeln ins Gesicht. Mit geschmücktem Bollerwagen zogen die Betreuungskräfte durchs Haus und sorgten so für Verpflegung mit Knabbereien und Maibowle. So wurde mit diesem gelungenen Nachmittag der neue Monat eingeläutet.

Ein Hinweis für Interessenten: gern können Sie ein Beratungsgespräch unter den gültigen Hygienevorschriften vereinbaren. Es gibt freie Kapazitäten für die Kurzzeit- und vollstationäre Pflege. Kontakt: Ina Woithe, Sozialdienst, 02751/92021-140

Täglich wissen, was in Wittgenstein passiert: Hier kostenlos für den WP-Wittgenstein-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein