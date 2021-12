Schwedens König zeichnet Forscherin aus Schameder aus

König Carl XVI. Gustaf überreicht die Auszeichnung selbst in der Bernadotte-Bibliothek des Stockholmer Schlosses an Wittgensteiner Biologin Dr. Sophie Steinhagen (31):

Stockholm/Schameder. Dr. Sophie Steinhagen erhält die begehrte Auszeichnung für ihre Forschung aus den Händen des Königs und schwärmt von der Atmosphäre in Stockholm.

Am vergangenen Mittwoch, zwei Tage vor der Vergabe der diesjährigen Nobelpreise in Stockholm, zeichnete das schwedische Königshaus zwölf junge internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus, die mit ihrer Forschung einen herausragenden Beitrag für eine nachhaltige und umweltfreundliche Zukunft leisten. Im Rahmen des 50. Jubiläumsfonds der schwedischen König Carl XVI. Gustaf Stiftung wurde auch die Wittgensteiner Biologin Dr. Sophie Steinhagen für ihre Forschung an Algen geehrt.

Nachhaltige Nutzung von Algen

In einer Rede über Steinhagens Forschung erklärte die Stiftungssprecherin Birgit Erngren Wohlin: „Die Aquakultur von Algen ist eine gute Alternative zur Agrikultur an Land. Denn Algen benötigen keine Süßwasserversorgung, keinen Dünger und auch keinen wertvollen Platz an Land. Zusätzlich nehmen Algen Nährstoffe und Kohlendioxid aus dem Wasser auf und minimieren somit die Überdüngung im Meer. Algen bieten also eine wertvolle Grundlage für verschiedene Industrien wie beispielsweise in der Medizin oder für Nahrungsmittel. Sophie Steinhagen, die die Biodiversität von Grünalgen an der schwedischen Küste untersucht, fand heraus, dass es deutlich mehr Grünalgenarten entlang der Küste gibt, als vorher angenommen. Dieses Wissen hilft nun dem nachhaltigen Anbau von Algen.“

König Karl Gustaf ist beeindruck

Die Zeremonie mit König Carl XVI. Gustaf, der die Auszeichnungen selbst überreichte, fand in der Bernadotte-Bibliothek des Stockholmer Schlosses statt. „Ich bin beeindruckt von der Vielfalt der heute ausgezeichneten Forschungsarbeiten, die alle einen Beitrag zur Lösung unserer Zukunftsprobleme leisten“, so der König in seiner Rede an die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Zudem betonte er die Wichtigkeit der innovativen Forschung für Mensch und Umwelt und fügte abschließend hinzu: „Macht genau so weiter!“

König Carl XVI. Gustaf überreicht die Auszeichnung selbst in der Bernadotte-Bibliothek des Stockholmer Schlosses an Wittgensteiner Biologin Dr. Sophie Steinhagen (31): Foto: Clas Göran Carlsson

Im Anschluss an die Zeremonie erklärte Steinhagen, die seit 2019 in Schweden lebt und forscht: „Ich sehe die heutige Würdigung durch das schwedische Königshaus als große Ehre an. Schwedens König Carl XVI. Gustaf ist bekannt für sein starkes Umwelt-Engagement. Dass er die Algenforschung als einen Schlüssel für eine nachhaltige Zukunft sieht, freut mich natürlich besonders“, so die 31-Jährige aus Schameder.

Eltern haben in Schameder mitgefiebert

Begeistert war die junge Biologin von der Ausstrahlung des Staatsoberhauptes: „Es war wirklich sehr eindrücklich. Man hat gesehen, dass ihn das alles bewegt“, berichtet Steinhagen am Freitag in einem Telefongespräch. Leider gab es wegen der Corona-Auflagen keine Gelegenheit zu einem persönlichen Gespräch mit dem König. Aus Sicherheitsgründen war der gesamte Ablauf dieser Zeremonie verändert worden, berichtete Steinhagen. Jeder der zwölf Preisträger durfte nur eine Begleitperson mit ins Schloss nehmen. Trotzdem war die 31-Jährige auch am Tag nach der Verleihung noch voller positiver Gefühle: „Es war wirklich schön“, erläutert sie. Begleitet worden war sie von ihrer Partnerin. Aber die Eltern zuhause in Wittgenstein „haben mitgefiebert“, so Sophie Steinhagen.

Besonders gefallen hat der Wittgensteinerin, dass diese Preisverleihung im Umfeld der Nobelpreis-Verleihung in Stockholm stattfindet. „Die ganze Stadt steht im Zeichen der Wissenschaft“, sagt sie und beschreibt, wie Gebäude angestrahlt werden und Forschungsergebnisse der Nobelpreisträger darauf projiziert werden.

Die in Schameder aufgewachsene Meeresbiologin Dr. Sophie Steinhagen wird am 8. Dezember mit einem Stipendium durch den schwedischen König Karl Gustav geehrt. Steinhagen forscht an der Universität Göteborg über den Anbau und die Nutzung von Makroalgen als Rohstofflieferant und Nahrungsmittel. Foto: Sophie Steinhagen / WP

Die Kehrseite der Medaille: Stockholm ist voller Menschen. Hotels sind ausgebucht und sehr teuer. „Wir haben uns ein Airbnb-Zimmer gesucht“, sagt Sophie Steinhagen, die aber das Drumherum aufsaugt. „Wir haben uns das Schloss, das Nobelpreismuseum, das Abba-Museum und das Wasa-Museum angeschaut.“ Aber schon bald geht es für die 31-jährige wieder zurück nach Göteborg. Es gibt viel zu tun. Sie hat bereits Pläne für die 85.000 Kronen Preisgeld. Die umgerechnet 8300 Euro wird sie in ihre Forschung stecken. „Wir haben neue Grünalgen entdeckt, deren Anbau in der Ostsee wir untersuchen werden“, sagt sie.

Der Ursprung des Preises

König Carl XVI. Gustaf verleiht die Auszeichnung jährlich im Zuge des 50. Jubiläumsfonds seiner König Carl XVI. Gustaf Stiftung für Forschung, Technik und Umwelt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Forschung, technologischer Entwicklung und Unternehmertum, die zur nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen und zum Erhalt der biologischen Vielfalt beitragen.

Der Fond wurde 1996 gegründet, um den 50. Geburtstag des schwedischen Königs zu feiern. König Carl XVI. Gustaf ist bekannt für seinen Einsatz für Natur- und Umweltschutz und aktuell der am längsten regierende Monarch Schwedens. Er regiert in Schweden seit 1973.

