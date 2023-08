Straßenausbau in Oberndorf: Laaspher Politik tut sich schwer

Bad Laasphe/Oberndorf. Die Bürger bitten um eine Sanierung zweier Straßen ohne Anlieger-Beiträge. Doch die politische Diskussion hat sie enttäuscht.

Ein wenig enttäuscht waren die Oberndorfer schon, als sie aus dem Ratssaal kamen. Gerade hatten die Politiker im Haupt- und Finanzausschuss mit breiter Mehrheit ihre beiden Bürgeranträge auf unbestimmte Zeit vertagt, die Straße „Langenbach“ und die Erndtebrücker Straße 2026 und 2028 nicht komplett auszubauen – mit einer Pflicht für die Anlieger, dafür Beiträge nach Kommunalabgabengesetz (KAG) zu zahlen. Und: Beide Straßen sind im Straßen- und Wegekonzept weiterhin für einen Vollausbau vorgesehen.

Anlieger wollen „dranbleiben“

Einig sind sich die Anlieger jedoch, dass sie „dranbleiben“ wollen. Das machten Henning Kraus aus dem Langenbach und Johannes Benfer aus der Erndtebrücker Straße deutlich. Hier hatte der Bürgermeister den Oberndorfern in der Sitzung angeboten, dass die Bauverwaltung im Rathaus ihnen jederzeit für Fragen zur Verfügung stehe.

„Ich tue mich schwer, in die ein oder andere Richtung zu entscheiden“, sagte FDP-Fraktionschef Klaus Preis in den Beratungen über die Anträge – schon weil die Gesetzeslage nicht klar sei. Denn derzeit gilt beim Vollausbau von Straßen immer noch die Beitragspflicht für Anlieger nach KAG, während es völlig unsicher ist, ob das Land NRW die Beiträge auf Antrag aus eigenen Fördergeldern erstattet – wie kürzlich nach dem Ausbau mehrerer Straßen am Sasselberg in Feudingen geschehen.

SPD kämpft weiter um KAG-Abschaffung

Samir Schneider als SPD-Fraktionschef unterstrich, was Bürgermeister Dirk Terlinden erklärte: „Wir brauchen das Straßen- und Wegekonzept, um Fördergelder zu bekommen.“ Andererseits könne er die Zweifel der Oberndorfer Bürger verstehen, so Schneider, ob ihnen die Beiträge am Ende wirklich erspart bleiben. Unterdessen kämpfe die SPD weiter für die komplette Abschaffung der Anlieger-Beiträge.

Und wenn der NRW-Fördertopf irgendwann leer sei, so Werner Oder (FDP), gehe auch der Rechtsanspruch auf die Fördergelder verloren, müssten die Anlieger zahlen. Und das wolle er nicht.

Konzept-Liste reicht bis 2033 Bis zum Jahr 2033 hat die Bad Laaspher Bauverwaltung das Straßen- und Wegekonzept für das Stadtgebiet inzwischen fortgeschrieben – und zwar nach Dringlichkeit. Für die beiden kommenden Jahre 2024 und 2025 stehen Teile der Straße „Im Kalterbach“ und der Hüttenstraße in Feudingen sowie der Kernstadt-Straßen „In der Hohl“ und „Untere Bienhecke“ in der Liste. 2026 sollen dann die Straßen „Auf der Kohr“ in Feudingen, Langenbach in Oberndorf und „Im Flachsgarten“ in Fischelbach folgen. In den Folgejahren bis 2033 geht es bei der Hälfte der Straßen um solche in Fischelbach.

Die Anträge der Bürger seien „völlig legitim“, meinte Thorsten Weber (CDU), doch: Müsse darüber wirklich schon jetzt entschieden werden? Viel wichtiger sei doch jetzt das Straßen- und Wegekonzept, das der Rat der Stadt später am Abend auch einstimmig beschloss.

Neue Spielregeln bis 2026

Auf keinen Fall sollte man die beiden Oberndorfer Straßen jetzt aus dem Konzept nehmen, warnte Markus Schmidt (Die Fraktion) – es wäre „mega-unglücklich“, wenn diese dann später bei einer Förderung nicht berücksichtigt würden. Einen Kosten-Vergleich für einen Vollausbau gegenüber einer reinen Oberflächen-Sanierung regte Hartwig Hahlweg (Grüne) an.

Bis 2026 gebe es sicher „neue Spielregeln“ für den Straßenausbau, so der Bürgermeister – und bis dahin könne man sich die beiden Oberndorfer Straßen ja auch noch einmal ansehen, ehe man über konkrete Maßnahmen entscheide. Auf Antrag von Klaus Preis dann die Vertagung – auch, um Zeit zu gewinnen, „mit den Bürgern zu reden“.

