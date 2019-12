Straßenglätte: Erndtebrückerin kippt mit Auto auf die Seite

Verhältnismäßig glimpflich endete ein Verkehrsunfall in der Nacht zu Sonntag für zwei Pkw-Insassen bei Jagdhaus. Eine 20-jährige Frau aus Erndtebrück und ihr 31-jähriger Beifahrer waren mit ihrem Pkw von Fleckenberg kommend auf der Steigung in Richtung Jagdhaus unterwegs. Kurz vor Jagdhaus kam der Wagen der 20-Jährigen auf eisglatter Fahrbahn von der Straße ab. Der Honda fuhr zunächst nach links auf die Gegenfahrbahn und dort in eine angrenzende Böschung. Dabei kippte der Wagen auf die Fahrerseite und prallte seitlich gegen einen Baumstumpf.

Die Feuerwehren aus Schmallenberg und Fleckenberg, zwei Rettungswagen aus Bad Fredeburg, der Bad Fredeburger Notarzt sowie die Polizei wurden mit dem Alarmstichwort „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“ auf die Jagdhauser Straße alarmiert.

Eingeklemmte Person kann sich selbst befreien

Ein Feuerwehrmann der Löschgruppe Fleckenberg, der in Jagdhaus wohnt, war bereits zur Unfallstelle gekommen und hatte seinen anrückenden Kameraden zwei wichtige Rückmeldungen über Handy gegeben: massive Straßenglätte im Bereich der Unfallstelle und keine Menschen mehr im Fahrzeug eingeklemmt. „Als wir ankamen, war es genau so, wie es der Kamerad geschildert hatte. Zunächst war noch eine Person im Fahrzeug gewesen, die sich aber bis zu unserem Eintreffen bereits befreien konnte“, erklärte der Einsatzleiter vor Ort.

„Die Straßenglätte beginnt erst wenige Meter vor der Unfallstelle. Trotz Plusgraden ist es glatt geworden, was vermutlich am Wind liegt“, so ein Polizeibeamter. Plötzlich sei es so glatt gewesen sei, dass die Einsatzkräfte beim Aussteigen aus ihren Fahrzeugen fast hingefallen wären.

Polizei geht von einem Schaden in Höhe von 3000 Euro aus

Die beiden Insassen im Unfallfahrzeug wurden nur leicht verletzt, kamen aber zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Pkw wurde geborgen und abgeschleppt, bis dahin leuchtete die Feuerwehr die Einsatzstelle aus. Die Höhe des Gesamtschadens beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei rund 3000 Euro.