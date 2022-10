Stromverbrauch senken: Welchen Erfolg LED-Lampen bringen

Wo sind die Stromfresser in der Wohnung? Wie komme ich ihnen auf die Schliche? Hier einige gute Tipps auf dem Weg zur niedrigeren Stromrechnung.

Unserer Redaktion verrät Stromspar-Fuchs Michael Afflerbach, Elektromeister aus Bad Laasphe, einige wichtige Tipps, wie man daheim mächtig Strom sparen kann – und das schon mit relativ wenig Aufwand.

Lampen

Raus mit der alten 100-Watt-Glühbirne – und eine 11-Watt-LED-Birne rein. Vorteil: Die LED leuchtet genauso hell wie die 100-Watt-Birne, verbraucht aber eben deutlich weniger Energie – und halte „viel, viel länger. Das macht sich über die Monate schon bemerkbar“, versichert Afflerbach. Aber Achtung: Weil hier die Nachfrage steige, kletterten auch die Preise – etwa für eine LED-Einbaulampe von 2,50 Euro auf inzwischen 5 Euro oder mehr.

IWer wissen will, wieviel genau einzelne Elektrogeräte verbrauchen, kann das mit sogenannten Energiekosten-Messgeräten in der Steckdose kontrollieren. Foto: Christin Klose

Handy

„Ein Handy-Ladegerät verbraucht Strom für 5 Euro im Jahr, ohne dass ein Handy damit geladen wird“, weiß Afflerbach aus Erfahrung – „allein dadurch, dass es dauerhaft in einer Steckdose steckt“. Das muss nicht sein.

Außenbereich

Im Außenbereich beispielsweise könne man reine Solarlampen nutzen, die Strom aus Sonnenlicht speichern, regt der Elektromeister an – „die halten auch mehrere Stunden. Warum muss man einen Fluter vor der Haustür montieren, wenn man es mit Solar regeln kann?“ Aufgepasst jedoch bei Angeboten etwa in den Baumärkten: Wie groß ist das Solarfeld der Lampe? Sei es klein, so Afflerbach, komme eventuell kein ausreichendes Sonnenlicht mehr im Gerät an.

Stromverbrauch

Wer etwa wissen möchte, wie viel Kilowattstunden Strom er pro Tag verbraucht, liest seinen Stromzähler ab, notiert den kWh-Wert – und wiederholt das Prozedere exakt 24 Stunden später. Das Ergebnis lasse sich dann gut mit Durchschnittswerten aus dem Internet vergleichen, erklärt Afflerbach. Liege der eigene Wert zu hoch, könne man dann gezielt nach den Stromfressern in der Wohnung fahnden.

