Stünzel: Künstler packt riesige kanadische Motorsäge aus

Am letzten Tag des Symposiums präsentieren Michael Steigerwald, Luise Matthes, Martin Bill, Volker Sesselmann und Martina Kreitmeier (von links) den Zuschauern ihre Skulpturen.

Stünzel. Fünf renommierte Holzbildhauer wetteifern rund ums Thema „Weitsicht“ – mit beeindruckenden Ergebnissen. Und hier sind alle Skulpturen zu sehen.

Nach 2015 und 2016 war die kleine Ortschaft Stünzel im Herzen Wittgensteins erneut der Anziehungspunkt für Liebhaber feiner Holzkunst. Vom 16. bis 22. Juli waren nämlich fünf renommierte Holzbildhauer zu Gast und schufen in dieser Woche aus mächtigen Holzstämmen wunderbare Skulpturen. Dass dabei manch eine Kettensäge die idyllische Ruhe störte und die feinen Sägespäne Frisur und Kleidung in Unordnung brachten, wurde bei Besuchern und Gastgebern gerne in Kauf genommen.

Die Ergebnisse des Symposiums beeindruckten in vielerlei Hinsicht. Der Schwarzwälder Michael Steigerwald musste zunächst seine riesige kanadische Motorsäge auspacken, um den mächtigen Lärchenstamm für seine Skulptur längs zu teilen. Seine fünf Meter hohe Skulptur zum Symposiumsthema „Weitsicht“ stellt die Vergänglichkeit und den Neuanfang in symbolhafter Weise dar: Die verwundete, in Binden eingewickelte „Mutter Erde“ trägt einen Stuhl, auf dem eine Frau mit einem Setzling für den Neuanfang steht. Um die Weitsicht ihres Handelns zu erkennen, sitzt sie auf einem Stuhl.

Scheinbar unfertig

Der Thüringer Volker Sesselmann und Martina Kreitmeier aus dem bayrischen Landshut verbanden das Motto „Weitsicht“ mit ihrer musikalischen Leidenschaft. „Musik verbindet und sorgt für eine friedliche Weitsicht – gerade in der heutigen Zeit erscheint uns dies sehr wichtig. Leute, macht mehr Musik!“, appellierte Volker Sesselmann bei der Vorstellung seines Saxofonspielers. Martina Kreitmeier, die den Stünzel bereits zum dritten Mal besuchte, unterstütze diese Aussage mit einer lebensgroßen Bassgeigerin. Der vierte Künstler war ebenfalls ein alter Bekannter.

Der Schweizer Martin Bill stellt das Symposiumsmotto „Weitsicht“ unter anderem durch die sich öffnende Wellenlinie an seiner Skulptur dar. Die Vorderseite zeigt ein Auge mit symbolischen Flügeln. Foto: Roland Scholz

Gerne nahm Martin Bill aus der Schweiz die lange Anreise auf sich, um eine Skulptur zum Motto zu schaffen. Sein künstlerisches Werk ist geprägt von harmonischen Kurven, die auf besondere Weise die Schönheit des Holzes herausstellen. „Um Weitsicht zu erlangen, muss man sich öffnen. Das habe ich unter anderem durch die sich teilende Wellenlinie auf der Rückseite meiner Skulptur darzustellen versucht“, teilte der Schweizer den interessierten Besuchern mit. Luise Matthes präsentierte nach sechs Tagen eine augenscheinlich unfertige Skulptur, die beim Betrachter verschiedene Deutungen anstoßen soll. „In den angedeuteten Röhren könnt ihr das Heizkraftwerk oder eure Wärmepumpe sehen, die auf weite Sicht gesehen vielleicht unsere Energieprobleme lösen können“, lässt die Künstlerin bei der Vorstellung ihrer Skulptur verlauten.

Die große Hilfe der Helfer

„Ich danke den Künstlern und ganz besonders den vielen Helferinnen und Helfern. Ohne ihre Hilfe wäre das Symposium gescheitert“, betonte Initiator Heinz Mengel. „Meine Verbindungen zu den Künstlern, der Rentkammer Wittgenstein und den Blockhaustypen, die den Skulpturenbaum gespendet beziehungsweise aus dem Wald geholt haben, sind das eine, aber ohne meine tolle Nachbarschaft wäre ich aufgeschmissen.“ So wurden rund ums alte Gasthaus nicht nur Skulpturen geschaffen, sondern auch einige Mittagessen, Kuchen und Kaffee zubereitet, die mächtigen Lärchenstämme und die fertigen Skulpturen transportiert, geräumt, gefegt, spontane Übernachtungsplätze bereitgestellt und sich gegenseitig geholfen. Zum Lohn traf man sich abends am Lagerfeuer mit den Künstlern, wo bis in die Nacht musiziert, gefachsimpelt und geklönt wurde – begleitet von Martinas Bass und Volkers Saxofon.

Bevor die Skulpturen ihre endgültigen Standorte finden, können sie übrigens noch für einige Wochen auf dem Stünzel betrachtet und bewundert werden.

