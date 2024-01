Sturm fegt über Wittgenstein und bringt Feuerwehreinsätze

Wittgenstein Die Hochwasserpegel an Eder, Lahn und Odeborn steigen wieder. In Wingeshausen und Kunst-Wittgenstein gab es erste Einsätze

Das neue Jahr beginnt für die Freiwilligen Feuerwehren an einigen Orten, wie das alte aufgehört hat. Am frühen Mittwochmorgen wurde der Löschzug Aue-Wingeshausen unter dem Alarmstichwort „TH1 - Baum auf Straße“ alarmiert. Durch den aufgeweichten Boden war in der Straße Unter der Stehde, in der Nähe der Firma Busch Jaeger, ein Baum auf eine Stromleitung gefallen. Wie Brandoberinspektor Heino Taube mitteilt, war es zum Glück „kein großes Problem für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr. Nach einer halben Stunde war der Auftrag abgearbeitet“. Damit der Strom wieder fließen konnte mussten noch die Techniker des Stromversorgers ran.

See bildet sich auf Bundesstraße 62

Bereits am Dienstagabend, gegen 21 Uhr, wurden die Einsatzkräfte des Löschzuges 1 Bad Laasphe nach Kunst-Wittgenstein alarmiert. Wie Polizeipressesprecher Niklas Zankowski auf Anfrage erläutert, war durch den anhaltenden Regen ein Hang oberhalb der Straße ins Rutschen gekommen. Geröll hatte die Gullys verstopft und dafür gesorgt, dass sich das Wasser auf der Bundesstraße staute und einen See bildete. Die Feuerwehr beseitigte das Geröll und reinigte Gullys, so dass das Wasser wieder abfließen konnte. Nach 45 Minuten war der Einsatz beendet.

Auf der Bundesstraße 62 in Kunst Wittgenstein kann der Regen nicht ablaufen. Geröll hat die Gullys verstopft. Der Löschzug 1 Bad Laasphe sorgt dafür, dass das Wasser wieder abfließen kann. Foto: Freiwillige Feuerwehr / WP

Die aktuellen Pegelstände am Mittwochmorgen

Beim Blick auf die Hochwasserpegel zeigen die vier Messpunkte an Eder, Lahn und Odeborn zwar steigende Pegel an. Noch aber befinden sich alle im „grünen Bereich“. An der Eder in Müsse wurden um 9 Uhr 115 Zentimeter gemeldet. in Beddelhausen sind es zeitgleich 167 Zentimeter. Die Lahn in Feiudingen misst um 9 Uhr 100 Zentimeter und die Odeborn in Raumland 115.

