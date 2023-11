Wetter Sturmtief „Emir“ knickt auch Bäume in Wittgenstein um

Wittgenstein. Polizei und Freiwillige Feuerwehr müssen auch in Wittgenstein Gefahrenstellen sichern und an diesen Stellen Bäume beseitigen.

Das Sturmtief „Emir“ hat auch Wittgenstein erreicht und für Feuerwehr- und Polizeieinsätze gesorgt. Das berichte die Kreispolizeibehörde auf Nachfrage der Redaktion.

Auf der B480 „Sauerlandstraße“ in Raumland auf Höhe der Eisenbahnbrücke ragte am Morgen ein umgeknickter Baum in die Straße. Polizei und Freiwillige Feuerwehr waren im Einsatz um die Gefahrenstelle zu sichern und den Baum zu beseitigen. Es kam zu einem kurzzeitigen Stau auf der Bundesstraße.

Ein umgeknickter Baum blockierte auch die Landstraße 632 zwischen Leimstruth und Amtshausen. Der Baum ragte in Höhe des Bahnübergang in die Straße, konnte aber noch umfahren werden. Die Freiwillige Feuerwehr hat die Gefahr beseitigt.

