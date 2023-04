Party „Tanz in den Mai“: Die Veranstaltungen in Wittgenstein

Wittgenstein. Livemusik, DJ, Hüpfburgen und jede Menge Spaß: Hier wird am 30. April und am 1. Mai ordentlich gefeiert.

Am Sonntag ist es wieder soweit: Vielerorts wird in den Mai getanzt. Dabei geht der Brauch auf eine Mischung vieler alter Traditionen zurück, die bis tief ins frühe Mittelalter reichen. Auch in Wittgenstein finden am 30. April einige Tanz-in-den-Mai-Veranstaltungen statt. Aber nicht nur Sonntag – auch am Montag, 1. Mai, kann man vielerorts in geselliger Runde – bei Musik und dem ein oder anderen kühlen Getränk – den Tag gemeinsam genießen. Wir haben eine kleine Übersicht erstellt, wo welche Veranstaltungen am langen Wochenende stattfinden. Ein Hinweis vorweg: Sollten Sie von weiteren Veranstaltungen wissen, die hier nicht aufgelistet sind, schreiben Sie uns eine Mail an berleburg-westfalenpost@funkemedien.de. Dann können wir die Veranstaltung in unserer Online-Liste mit aufnehmen.

Bad Laasphe

In Herbertshausen tanzt man am Sonntag, 30. April, für den guten Zweck in den Mai. „Wir wollen weitere Herzenswünsche möglich machen. Das Projekt „Herzenswunsch-Krankenwagen“ Bad Laasphe braucht Unterstützung! Wir sind dabei! Seid Ihr es auch? Lasst uns feiern für den guten Zweck – zu volkstümlichen Preisen! Freude schenken durch Freude haben“, heißt es in der Ankündigung. Veranstalter sind Sören Schlabach und Thorsten Schmidt. Los geht es in der Schützenhalle Herbertshausen ab 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Die Band „Juhe“ aus Tirol wird dann für Stimmung sorgen.

In Bad Laasphe findet am Sonntag ab 17 Uhr auf der Anlage des Tennisclubs Rot-Weiss Laasphe e.V. die Veranstaltung „Serve in den Mai“ mit Livemusik der Band „The Broxters“ statt. Veranstalter ist der Tennisclub Rot-Weiss Laasphe. Übrigens: „Von jedem verkauften Bier werden 0,20 Cent an die Tafel gespendet. Die Einnahmen der Tombola gehen ebenfalls an die Tafel“, teilt die Stadt auf Nachfrage mit.

Erndtebrück

Nach fünf Jahren Pause wird in Erndtebrück am Sonntag die beliebte „Nacht der Nächte“ wieder zum Leben erweckt. Bei Kühlem Bier, Maibowle und freiem Eintritt heißt der Erndtebrücker Schützenverein vor und in der Schützenhalle alle Musikfans und Gäste herzlich Willkommen. Einlass für die „Nacht der Nächte 2.0“ – oder auch „Mai-Baum-Rock“ genannt – ist ab 18 Uhr. In diesem Jahr wir die Erndtebrücker Band Grandmamas Backside „die Halle zum Beben bringen“.

Ebenfalls vor Ort ist DJ Philip Torero, der Kult-DJ aus dem Sauerland. „Wir freuen uns schon jetzt auf die Veranstaltung und hoffen, dass viele Menschen zum Mai-Baum-Rock kommen werden“, sagte Jürgen Hellwig, Vorsitzender der Erndtebrücker Schützen, bereits im Vorfeld. „Die Nacht der Nächte ist mittlerweile eine schöne Tradition.“ Ebenfalls wird in diesem Jahr wieder der Maibaum aufgestellt.

Bad Berleburg

In Arfeld startet der Tanz in den Mai am Sonntag bereits um 16.30 Uhr am Zentrum Via Adrina mit einem Musikantentreff. Bereits im Vorfeld der Veranstaltung wird die Burschenschaft den Maibaum auf dem großen Vorplatz aufstellen. „Wir freuen uns, nun zum zweiten Mal mit euch den „Arfelder Tanz in den Mai“ in neuer Umgebung stattfinden zu lassen“, heißt es in der Veranstaltungsankündigung auf Facebook. „Ab 20 Uhr heizt uns dann DJ Diesel ein. Es darf bis in die frühen Mai-Morgenstunden gefeiert und getanzt werden.“

Ebenfalls getanzt wird in der Kulturhalle in Berghausen – ab 19 Uhr. „Wir haben uns anlässlich des 850. Geburtstags überlegt, den Tanz in den Mai mit neuem Schwung wieder aufleben zu lassen“, erklärte das Orga-Team für den Tanz in den Mai bei einer Pressekonferenz. „Auf die ersten 50 Gäste wartet eine kleine Überraschung.“ Und darauf kann sich das Feiervolk dann freuen: „Ab etwa 20.30 Uhr wird uns dann die Band ,Eve’ einheizen. Das vielfältige Musikprogramm der Band besteht aus den größten Rock- und Pop-Hits der letzten 50 Jahre, sowie modernen Chart-Hits“, teilt das Organisationsteam mit.

Und auch am 1. Mai wird gefeiert – unter anderem beim Maifest der 2. Kompanie des Schützenvereins Berleburg 1838. Los geht es auf dem Schützenplatz in Bad Berleburg um 12 Uhr. Dann gibt es unter anderem Spanferkel und weitere Leckereien vom Grill sowie Hüpfburgen und Menschenkicker für die jungen Besucher.

In Dotzlar startet die 1. Mai-Feier bereits um 11 Uhr auf dem Dreschplatz. Hierzu lädt die Burschenschaft Dotzlar alle, die Lust auf eine gemeinsame Feier haben, ein.

Ebenfalls um 11 Uhr startet die Feier im Biergarten der Schwarzenauer Mühle. Bis 19 Uhr kann dort gemeinsam mit den Sauerlandmusikanten gefeiert werden.

Der Skiklub Wunderthausen freut sich beim 1. Mai auf der Pastorenwiese über viele Besucher. Nach der Präsentation der Umbauten in der Skihütte und der Einweihung von zwei neuen Wanderwegen ab 9.30 Uhr, finden ab 10 Uhr geführte Wanderungen mit vielen Informationen auf den beiden neuen Wanderwegen statt. Für die Kleinen (bis 12 Jahre) haben sich die Organisatoren eine Wanderkönig-Aktion überlegt. Außerdem ist ein gemütliches Beisammensein mit Weizenbier vom Fass und Gegrilltem an der Skihütte geplant. In Girkhausen wird der Schützenverein den Maibaum wieder bei der Schützenhalle aufstellen. Dazu sind am Sonntag, 30. April, ab 17 Uhr alle Interessierten herzlich eingeladen.

In der Nachbarschaft

Nicht direkt in Wittgenstein, aber nah dran, ist das Rockfestival in der Schützenhalle in Langewiese am Sonntag um 17 Uhr. Dort wird unter anderem die Band Ampex auftreten.

