Taxi Ropi expandiert und endet Notstand in Erndtebrück

Erndtebrück/Bad Laasphe Seit dem 1. November befindet sich auch in Erndtebrück ein Büro. Damit soll eine wichtige Lücke wieder geschlossen werden.

Sie sind Fahrer, Zuhörer und manchmal auch Therapeuten – die Rede ist von Taxifahrern. Täglich befördern sie zahlreiche Menschen von A nach B, bringen sie zu wichtigen Terminen, in die Schule oder nach einer Feier auch nach Hause. In Bad Berleburg und Bad Laasphe gibt es einige Taxi-Unternehmen. In Erndtebrück hatte vor wenigen Wochen das letzte überraschend aufgehört. Nun aber, seit dem 1. November, befindet sich in der Edergemeinde wieder eine Anlaufstelle. Das Bad Laaspher Unternehmen Taxi-Ropi hat expandiert und befindet sich nun auch in der Siegener Straße 23. Die Idee aber entstand schon einige Monate zuvor, wie Inhaberin Ulrike Rothenpieler und ihre Frau Bärbel Kiefer-Rothenpieler berichten.

Bereits während des Zinser Schützenfestes wurden sie des Öfteren gefragt, ob sie nicht einen weiteren Standort in Erndtebrück eröffnen wollen. Lange mussten die Rothenpielers nicht darüber nachdenken. „Wir haben uns beim Kreis informiert, wie das ausschaut“, erinnert sich Kiefer-Rothenpieler. Demnach durften die Fahrer von Taxi-Ropi aber nur auf vorheriger Bestellung in der Edergemeinde fahren. „Wir dürfen uns jetzt nicht mit unseren Fahrzeugen an den Rewe stellen oder so“, erklärt Inhaberin Ulrike Rothenpieler. Der Grund hierfür liegt im Personenbeförderungsgesetz (PBefG) Paragraf 47 (Vekehr mit Taxen). Dort heißt es, dass „Taxen nur an behördlich zugelassenen Stellen und in der Gemeinde bereitgehalten werden, in der der Unternehmer seinen Betriebssitz hat.“ Und die Konzession im Fall Taxi-Ropi gab es zu dem Zeitpunkt nur für die Geschäftsstelle in Bad Laasphe. Aber: „Fahrten auf vorheriger Bestellung dürfen auch von anderen Gemeinden aus durchgeführt werden.“

Dadurch konnte das Unternehmen in den vergangenen Wochen bereits den größten Teil des Bedarfs abdecken. „Man kann schon sagen, dass wir 99 Prozent des Tagesbedarfs abdecken. Es ist eher schwierig, genug Fahrer für die Nachtfahrten zu bekommen“, so Rothenpieler. Personalmangel ist auch im Taxi-Unternehmen ein Thema. „Wer Lust hat, kann sich also gerne melden“, sagt sie. Interessierte benötigen neben einem Personenbeförderungsschein auch Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen. „Wir befördern viele verschiedene Menschen und sind beispielsweise spezialisiert auf Fahrten wie Dialyse-Betrahlung-Chemo, aber auch auf Rollstuhlfahrten und andere in die umliegenden Einrichtungen und weit übers Wittgensteiner Land hinaus. Die Nachfrage hier ist in der letzten Zeit stark gestiegen.“ Viele der Kunden kennen die Fahrer schon seit vielen Jahren, insbesondere auch durch „Schulfahrten“. „Nicht jeder kann sagen, dass er einen Menschen von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter begleitet hat“, so Kiefer-Rothenpieler. „Da ist man manchmal auch Besänftiger, wenn jemand Stress daheim oder in der Schule hat.“

Neun Fahrzeuge hat das Taxi-Unternehmen derzeit. Foto: Ramona Richter / WP

Sie selbst ist hauptsächlich für die Planung, die Fahrer und den Fuhrpark sowie Marketing verantwortlich, während ihre Frau meistens unterwegs ist. Schon unzählige Fahrten hat sie hinter sich. 1999 hatte Ulrike Rothenpieler, gelernte Industriekauffrau, das Unternehmen gegründet, nachdem sie zuvor bereits als Taxifahrerin gearbeitet hatte. „Mir war schon früh bewusst, dass ich irgendwann einmal ein eigenes Unternehmen haben möchte“, erinnert sie sich. Heute zählt das Unternehmen, das im kommenden Jahr 25-jähriges Jubiläum feiert, derzeit neun Fahrzeuge für Bad Laasphe und Erndtebrück zusammen.

Auf die neue Aufgabe in Erndtebrück freue sich das ganze Team – der Anfang hierfür ist bereits getan. „Die ersten Wochen liefen wirklich gut. Wir wurden hier in der Gemeinde gut angenommen und die Menschen vor Ort unterstützen uns. Man merkt, dass der Bedarf hier da ist“, freut sich das Paar auf die kommende Zeit. „Wir hoffen, dass wir die entstandene Lücke schließen können.“

Was die Konzession für die Geschäftsstelle in Erndtebrück für die Taxen jedoch betrifft, müssen sie sich noch etwas in Geduld üben. „Die Fahrzeuge sind bereit. Die Anträge sind gestellt, aber leider kam dann der Cyberangriff auf die SIT dazwischen, von dem auch der Kreis betroffen ist.“ Das betrifft jedoch nur die Taxen – für die Mietwagen gab es bereits die Genehmigung. Und wie bereits erwähnt: „Auf vorherige Bestellung dürfen wir ja auch in Erndtebrück schon jetzt fahren“, sagt Rothenpieler.

Weitere Informationen zum Taxi-Unternehmen gibt es online unter taxi-ropi.de oder unter 0151-74426155/ 025752-200744.

