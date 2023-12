Telekom verspricht bessere LTE-Versorgung in Wittgenstein

Bad Laasphe Neue Masten wurden in Bad Laasphe und an weiteren Standorten aufgestellt. Und es gibt bereits weitere Pläne für Zukunft des Mobilfunks

„Die Mobilfunkversorgung im Kreis Siegen-Wittgenstein ist jetzt noch besser“, leitet der Telekommunikationsanbieter Telekom eine Pressemitteilung ein.

Die Telekom habe dafür in den vergangenen zwei Monaten drei Standorte neu gebaut, einen mit LTE und drei mit 5G erweitert. Durch den Ausbau steige die Mobilfunk-Abdeckung im Kreis in der Fläche und es stehe insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden verbessere sich, verspricht das Unternehmen. Die Standorte stehen in Bad Laasphe, Kreuztal und Siegen (5). Der Standort in Siegen diene zudem der Versorgung entlang der Autobahn A45 sowie der Versorgung entlang der Bahnstrecken Nordrhein-Westfalen-West.

„Der Bedarf an Bandbreite nimmt ständig zu – rund 30 Prozent pro Jahr. Deshalb machen wir beim Mobilfunkausbau weiter Tempo“, wird Maik Exner, Unternehmenssprecher Deutsche Telekom, zitiert.

Status und Ausblick

Die Telekom betreibt nach eigne Angaben im Kreis Siegen-Wittgenstein jetzt 126 Standorte. Die Haushaltsabdeckung liege bei rund 99 Prozent. Bis 2025 sollen weitere 55 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an 37 Funkmasten Erweiterungen mit LTE oder 5G geplant. Hierbei sei die Telekom auf die Zusammenarbeit mit den Kommunen oder Eigentümer*innen angewiesen, um notwendige Flächen für neue Standorte anmieten zu können.

Wer eine Fläche für einen Dach- oder Mast-Standort vermieten möchte, kann sich an die Deutsche Funkturm wenden: www.dfmg.de/standortangebot. Die Deutsche Funkturm baut die Mobilfunkstandorte der Telekom. Aktuell hat die Telekom mehr als 35.000 Mobilfunkstandorte in Betrieb. Zusätzlich baut das Unternehmen jährlich rund 1500 neue Standorte.

Wer mehr über die Verfügbarkeit von Mobilfunk an seinem Wohnort erfahren will, kann sich unter www.telekom.de/netzausbau informieren.

