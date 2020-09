Vortragsveranstaltungen Thema Bauen in Wittgenstein: Ein Projekt voller Chancen

Interessierte können sich ab dem 21. September informieren, wie der Planungsprozess für einen Hausbau abläuft.

Bad Berleburg. Unter dem Motto „Vom Traum zum Haus“ können sich angehende Bauherren, Bauwillige und am Thema „Sanierung“ Interessierte in Bad Berleburg ab dem 21. September darüber informieren, wie der Planungsprozess für einen Hausbau oder für die Modernisierung eines Gebäudes abläuft. Die Architektenkammer NRW lädt zu einer Reihe von „Bauherrenseminaren“ ein. „Ein Bauvorhaben ist für private Bauherren ein Projekt voller Chancen und Erwartungen, aber nicht ohne Risiken“, erklärt der Präsident der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen, Ernst Uhing, den Hintergrund der Kampagne. „Wir möchten zeigen, wie man mit einer qualitätvollen Planung zu einer individuell gestalteten Immobilie oder einer guten Wohnung kommt, die nachhaltige Funktionalität, einen sicheren Kostenrahmen und mehr Lebensqualität bietet!“

Themen und Termine in Bad Berleburg 2020 Veranstaltungsort: Sparkasse Wittgenstein, Poststraße 15, Bad Berleburg (jeweils von 18.30 bis ca. 20.30 Uhr). Montag, 21. September: Wege zum Bauen mit Architektin Angelika Becker. Mittwoch, 23. September: Kostengünstiges Bauen mit Architekt Michael Koch-Kohlstadt. Montag, 28. September: Energieoptimiertes Bauen mit Architekt Wilhelm Meier-Ebbers. Mittwoch, 30. September: Barrierefreies (Um-)Bauen und Umbauten, Anbauten, Bauen im Bestand mit Architektin Christiane Windgassen. Montag, 5. Oktober: Gartengestaltung mit Landschaftsarchitektin Maria Mandt. Die Teilnahme ist für alle Interessierten kostenlos möglich. Sie können mehrere oder auch nur ausgewählte Seminarabende nutzen. Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Information und Anmeldung auf www.sparkasse-wittgenstein.de oder unter 02751/ 922-1006.

Die Bauherrenseminare werden in Kooperation mit der Sparkasse Wittgenstein durchgeführt. Das erste Seminar findet am Montag, 21. September, um 18.30 Uhr in der Sparkasse Wittgenstein (Poststraße 15, 57319 Bad Berleburg) statt. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Über 14.000 private Bauherren und Interessierte nutzten seit dem Start der Bauherrenseminare vor zwölf Jahren bereits die Möglichkeit, sich kostenlos von Fachleuten über das Planen und Bauen informieren zu lassen. „Gerade bei privaten Bauherren, die nur einmal im Leben ein solches Projekt angehen, ist das Informationsbedürfnis sehr groß“, stellt der Sprecher der Architektenkammer NRW, Christof Rose, fest. „Dazu kommt, dass die Ansprüche an das Wohnen steigen, und mit ihnen auch der Wunsch nach qualitätvollen und individuellen Lösungen für Bauaufgaben.“ Das gelte sowohl für Neubauten als auch für Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten an älteren Häusern. Mit ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung könnten Architektinnen und Architekten, Innenarchitekten und Landschaftsarchitekten in den Seminaren eine unabhängige, verlässliche Orientierung bieten.

Fünf Schwerpunkt-Themen

In Bad Berleburg lädt die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen in Kooperation mit der Sparkasse Wittgenstein zu fünf Bauherrenseminaren ein. Jeweils montags, bzw. mittwochs, von 18.30 bis 20.30 Uhr informieren Architektinnen und Architekten darüber, wie private Häuser und Wohnungen gestaltet und aufgewertet werden können. Die Infoabende bestehen aus den Schwerpunktthemen: „Wege zum Bauen“, „Kostengünstiges Bauen“, „Energieoptimiertes Bauen“, „Barrierefreies (Um-)Bauen und Umbauten, Anbauten, Bauen im Bestand“ und „Gartengestaltung“. Die zweistündigen Seminarabende sind so aufgebaut, dass den Teilnehmern auch Zeit für individuelle Fragen und zur Diskussion verbleibt. Der Vortrag der Architektin oder des Architekten wird ständig ergänzt durch Dialoge mit den Bauherren, die ihre individuellen Erfahrungen und Probleme offen ansprechen können. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten zudem einen umfangreichen Schulungsordner, um sich auch zu Hause auf das „Unternehmen Traumhaus“ weiter vorbereiten zu können.

Bauherrenseminarreihen sind im Herbst/Winter 2020 auch in weiteren Städten Nordrhein-Westfalens in Vorbereitung. Alle Termine im Überblick im Internet unter www.aknw.de, Rubrik „Bauherren / Bauherrenseminare".