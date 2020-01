Thrombose durch die Pille: So geht es Katrin Krämer heute

Ihr Kopfkissen ist voller Blut, als sie aufwacht. Ihr Gerinnsel im Kopf hat sich gelöst. Voller Panik steht sie auf, nur um festzustellen, dass sie völlig orientierungslos ist. Blind. Hilflos. Es ist einer der Albträume, die Katrin Krämer bis heute verfolgen. In einer anderen Situation steht sie Menschen gegenüber, die ihr sagen, sie solle sich nicht so anstellen. Sie lachen sie aus und wenden sich schließlich von ihr ab. Dann wacht sie auf. Auch das war nur ein böser Traum.

Bei dem letzten Besuch im November 2019 erzählt Katrin Krämer, wie bei ihr eine Sinusvenenthrombose im Gehirn entdeckt wurde. Dieses Gerinnsel ließ ihren Hirndruck so stark ansteigen, dass sie drohte zu erblinden. Da war Krämer gerade mal 30 Jahre alt. Als Ursache für die Thrombose wurde eine „hormonelle Kontrazeption“ angegeben. Zehn Jahre lang hatte Krämer die Pille genommen. Weil sie nicht nur verhüten, sondern wie viele junge Frauen ein ebenmäßigeres Hautbild und vollere Haare haben wollte.

Die Bürokratie

Im März wird Krämer 33 Jahre alt. Doch statt sich Gedanken über ihre Geburtstagsparty zu machen, muss sie regelmäßig ärztlich untersucht werden und sich mit Themen wie Schwerbehindertenausweis, Pflegegrad, betreutes Wohnen und Erwerbsminderungsrente auseinandersetzen. Immerhin: „Nach zwei Einsprüchen gegen die Entscheidung der Pflegekasse habe ich vergangene Woche den Pflegegrad 1 zugesprochen bekommen – und das rückwirkend zum 1. September 2019. Auch, wenn es anstrengend ist: Kämpfen lohnt sich“, sagt Krämer.

Der Rückfall

Dass sie letztendlich den Pflegegrad erhalten hat, liegt auch an einem Rückfall vor gut einem Monat. Plötzlich merkt Krämer, wie sich ihr Sichtfeld wieder verschlechtert hat. Ein ganz ähnliches Gefühl wie vor zweieinhalb Jahren. „Mein Auge war gerötet und ich hatte einen dumpfen Schmerz über dem linken Augenlid“, erinnert sie sich. Ihre Heilpraktikerin schickt sie zur Augenärztin, die sie schließlich an die Uniklinik Marburg überweist. Dort wird bei ihr wieder ein erhöhter Hirndruck festgestellt: 30 cm/H20. Normal sind 10 bis 19 cm/H20, ab 40 cm/H20 gilt Lebensgefahr für den Patienten.

Die Nebenwirkungen

Krämer muss wieder Medikamente nehmen, zwei Mal täglich eine Art „Entwässerungstablette“ fürs Gehirn. Nebenwirkungen inklusive. „Ich habe oft einen unangenehm metallischen Geschmack im Mund, vor allem, wenn ich Wasser trinke. Und mein ganzes Gesicht kribbelt – aber das gehört wohl dazu“, erzählt Krämer. In fünf Monaten steht für sie die nächste Nachuntersuchung an, bei der abgewägt werden soll, ob sie die Tabletten weiter nehmen muss.

Bei Katrin Krämer wird im Alter von 30 Jahren eine Sinusvenenthrombose im Gehirn festgestellt. Foto: Privat

Zusätzlich nimmt Krämer drei Mal täglich eine Tablette gegen Morbus Menière. Dies ist eine Erkrankung des Innenohrs, bei dem es zu plötzlichen Anfällen von Drehschwindel mit Übelkeit bis hin zum Erbrechen kommt. Vor etwa einem Jahr wird Krämer zum ersten Mal von einer derartigen Schwindelattacke überrascht. Etwas, das Panik in ihr auslöste. „Anfangs hatte ich Angst ‘rauszugehen, dass ich so einen Anfall in der Öffentlichkeit bekomme“, sagt sie. Mittlerweile – auch mit der Unterstützung ihrer Psychotherapeutin – hat sie gelernt, mit dieser Angst umzugehen. Sich nicht mehr von ihr beherrschen zu lassen.

Krämer ist häufig unkonzentriert, schnell erschöpft und hat immer wieder Ausfälle im Kurzzeitgedächtnis. Einschränkungen, die es ihr unmöglich machen in ihrem alten Job als Altenpflegerin zu arbeiten. Seit Monaten versucht die 32-Jährige ihren Antrag auf Erwerbsminderungsrente durchzusetzen; Mitte Februar könnte sie diesem Ziel einen entscheidenden Schritt näher kommen. Dann wird sich ein Gutachter in der Berleburger Odebornklinik ausgiebig mit ihrer Krankheitsgeschichte befassen und sie untersuchen. „Es gibt viele Leute, die über ihr Schicksal jammern“, meint Krämer. Sie will das nicht. Stattdessen: akzeptieren, weitermachen, kämpfen. Es lohnt sich.