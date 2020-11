Timo Karl ist neuer Pressesprecher für Stadt Bad Berleburg

Bad Berleburg. Timo Karl übernimmt ab Januar 2021 die Bad Berleburger Öffentlichkeitsarbeit. Der 30-Jährige ist erfahrener Journalist.

Steffi Treudes Nachfolger ist gefunden: Timo Karl übernimmt die Bad Berleburger Öffentlichkeitsarbeit. Der 30-Jährige wechselt Anfang 2021 ins Rathaus. Er hat an der Universität Siegen studiert und in den letzten Jahren bei der Siegener Zeitung gearbeitet.

Er stammt ursprünglich aus Bad Berleburg und ist gut in der Region vernetzt. Die Stabsstelle Presse- und

Timo Karl ist der neue Pressesprecher in Bad Berleburg Foto: STEFFI HERLING / WP

Öffentlichkeitsarbeit im Bad Berleburger Rathaus wird zukünftig von Timo Karl geleitet.

Karl wird außerdem das Bürgermeisterbürokoordinieren. „Wir haben mit Timo Karl einen erfahrenen Journalisten für die Stelle gewonnen, der in der Region verwurzelt ist und sich vor Ort sehr gut auskennt“, erklärt Bürgermeister Bernd Fuhrmann.

Dank an Steffi Treude

„Wir danken Steffi Treude nochmal ganz herzlich für Ihr Engagement und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.“Timo Karl arbeitet seit fünf Jahren als Redakteur der Siegener Zeitung, wo er zuvor auch volontiert hat. An der Universität Siegen hat er Medienwissenschaft und Sozialwissenschaften studiert.

Der 30-Jährige kommt ursprünglich aus Bad Berleburg, ist in Birkefehl aufgewachsen und blickt auf 13 Jahre Erfahrung im journalistischen Bereich zurück. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und darauf, meine Kenntnisse in Zukunft für die Stadt Bad Berleburg einzusetzen“, so Karl.

Die Stelle wurde zuletzt von Steffi Treude geleitet, die die Stadtverwaltung im Dezember verlässt. Die Stellvertretung in der Zwischenzeit übernimmt wie bisher Rebecca Kaletsch, während sich Lena Dieckmann im Bereich der Sozialen Medien auch zukünftig einbringen wird.