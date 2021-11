TKS: Weihnachtsmarkt in Bad Laasphe endgültig abgesagt

Bad Laasphe. Weihnachtliche Stimmung, Lichterglanz und Kinderfreuden lässt sich die Stadt Bad Laasphe trotzdem nicht nehmen.

Gemeinsam mit den mitwirkenden Vereinen hat die TKS entschieden, den Bad Laaspher Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr ausfallen zu lassen. Dass der Markt nicht in gewohnter Größe mit Ausstellern im Haus des Gastes sowie Hütten und Auftritten in der Königstraße hätte stattfinden können, stand außer Frage. Trotzdem gab es gemeinsame Überlegungen zu einer kleineren Variante in Form eines Glühweinmarktes in der Königstraße. Das aktuelle Infektionsgeschehen und die rasant steigenden Zahlen haben allerdings in dieser Woche dazu geführt, das Event komplett abzusagen.

Lesen Sie auch:

Keine Verkaufsoffenen Sonntage in 2021 geplant

Erndtebrück sagt Märkte auch ab

Bad Berleburg plant Alternativen

Bei einem Treffen hat sich der Großteil der Vereine gegen eine Durchführung gerade aufgrund der derzeit unvorhersehbaren Entwicklung der Pandemie ausgesprochen. Die Gesundheit der Besucher und die der Standbetreiber soll keinesfalls gefährdet werden und auch wenn die Entscheidung gegen einen Markt schwergefallen ist, ist sie in der momentanen Situation ein vernünftiger Entschluss. Zur Entscheidung beigetragen hat zum einem die Personalnot in den teilnehmenden Vereinen aber auch eine große Planungsunsicherheit, da es am 24. November, nur drei Tage vor Durchführung des Marktes eine neue Corona Schutzverordnung geben wird, deren Inhalt momentan noch keiner absehen kann.

Lichterglanz auch ohne Markt

Weihnachtliche Stimmung, Lichterglanz und Kinderfreuden lässt sich die Lahnstadt trotzdem nicht nehmen, denn weihnachtlich dekoriert und festlich beleuchtet wird sich Bad Laasphe auch in diesem Jahr zeigen.

In der Königstraße werden Tannenbäume aufgestellt und geschmückt. In der Altstadt gehören die Lichterketten an den Giebeln der Fachwerkhäuser zum weihnachtlichen Bild, sie werden auch in diesem Jahr pünktlich zum 1. Advent erstrahlen und zusammen mit der Weihnachtsbeleuchtung an den Laternen durch ganz Bad Laasphe für eine ganz besondere stimmungsvolle Atmosphäre sorgen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein