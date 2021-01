Reisen Tourismus in Siegen-Wittgenstein: Gestärkt in den Wettbewerb

Siegen-Wittgenstein. Der Touristikverband Siegerland-Wittgenstein nimmt die Gastgeber der Region ins Visier – auch für den Aufbau einer neuen Datenbank.

„Gastgeber im Fokus“ nennt sich das auf drei Jahre angelegte Förderprojekt, das der Touristikverband Siegerland-Wittgenstein (TSVW) gemeinsam mit dem Sauerland Tourismus e.V. umsetzt. Ziel des EFRE-Förderprojektes ist es, dass die Gastgeber sich digital gestärkt dem Wettbewerb nach dem Lockdown stellen können.

Schon vor der Pandemie war das Projekt in der Planung. Nun soll die Zeit während des Lockdowns genutzt werden, um alle notwendigen Daten zu erheben, mit denen der Grundstein für eine überregionale Vernetzung mit namhaften Buchungsplattformen gelegt werden soll. Unter dem Aspekt von Open Data sollen nicht nur die Gastgeber, sondern auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tourismus-Stellen geschult werden, um dem digitalen Wettbewerb gerecht werden zu können.

Kommunen ebenfalls beteiligt

Nicht nur die beiden südwestfälischen Tourismusverbände aus Siegen-Wittgenstein und Sauerland sind am Projekt beteiligt, es sind auch alle elf Kommunen des Kreisgebietes dabei – und die DEHOGA und die IHK unterstützen ebenfalls. Mit der technischen Umsetzung, Entwicklung von Schulungsangeboten und der Erfassung notwendiger Stammdaten wurde die OBS GmbH beauftragt. Deren Fachkompetenz soll nun auch großen und kleinen Gastgebern in Siegen-Wittgenstein zu mehr Sichtbarkeit und Reichweite verhelfen.

In den kommenden Wochen geht das Projekt in die Umsetzungsphase. In einem ersten Schritt erhalten alle Gastgeber per E-Mail von den Tourist-Infos vor Ort eine Umfrage zugesandt. Zunächst möchte der Verband Informationen sammeln, um den akuten Handlungsbedarf zu ermitteln – und entsprechende Schulungen passend zu den Bedürfnissen der Gastgeber anbieten zu können. Auch der Kontakt zu den örtlichen Tourismusstellen soll so nachhaltig verbessert werden.

Nächster Schritt: die Datenbank

Im Februar soll dann eine regionale Gastgeber-Datenbank aufgebaut werden. Hierzu werden dieses Mal bewusst auf dem postalischen Wege alle Gastgeber von den Tourismus-Stellen angeschrieben. Denn: Ziel dieser Abfrage ist es, ein möglichst hundertprozentiges Abbild aller Gastgeber in ihren unterschiedlichen Größen und Qualitäten in Siegen-Wittgenstein zu erfassen und diese dann online sichtbar zu machen. Damit entsteht zusätzliche Reichweite für die Gastgeber auf regionalen und lokalen Websites.

Mittelfristig sollen die teilnehmenden Betriebe online sowohl über die Regions- als auch Ortsseiten buchbar gemacht werden, vor allem aber an die großen Buchungstools wie Bestfewo, Booking, HRS und viele andere mehr angebunden werden. Regionsübergreifende Übernachtungsangebote mit dem Partner Sauerland Tourismus e.V. sind ebenfalls geplant.

Wer an der Umfrage teilnehmen möchte oder sich weiter über das Projekt informieren will, findet alles Wissenswerte zusammengefasst unter tv.siegen-wittgenstein.info/gastgeberimfokusim Internet. Die Teilnahme am Projekt ist selbstverständlich kostenfrei. Unter https://www.umfrageonline.com/s/digitalisierungsumfrage geht es direkt zur Umfrage.