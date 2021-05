Das Bürgerhaus am Markt: Hier befindet sich die Touristinformation der Stadt Bad Berleburg.

Bürgerhaus am Markt

Bürgerhaus am Markt Touristinfo öffnet in Bad Berleburg am 1. Juni wieder

Bad Berleburg. Die Tourist-Information und die Wisent-Erlebnisausstellung befinden sich im Besucherzentrum des Naturparks Sauerland Rothaargebirge am Marktplatz.

Herzlich willkommen! Die Tourist-Information am Marktplatz in Bad Berleburg öffnet ab Dienstag, 1. Juni, endlich wieder ihre Türen für Gäste und Einheimische. Das Team der BLB-Tourismus GmbH freut sich auf die Wiedereröffnung und berät die Besucher immer montags bis freitags von 9 bis 17 sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 9 bis 15 Uhr.

Die Tourist-Information und die Wisent-Erlebnisausstellung befinden sich im Besucherzentrum des Naturparks Sauerland Rothaargebirge am Marktplatz. Dort können sich die Gäste über Angebote und Sehenswürdigkeiten in der Region informieren, Wanderkarten kaufen oder sich zu Unterkünften beraten lassen. Telefonisch erreichbar ist die Tourist-Information unter 02751 - 93633, per E-Mail können Interessierte über info@blb-tourismus.de Kontakt aufnehmen.

Alle Gäste und Besucher sollten die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen und die aktuellen Hygieneregeln in dem Gebäude beachten. Bei längeren Aufenthalten im Naturpark-Zentrum ist es möglich, sich über die Luca-App oder die Corona-Warn-App digital zu registrieren. Außerdem liegen Vordrucke aus, die auch vor Ort ausgefüllt werden können.

