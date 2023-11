Traditioneller Weihnachtsmarkt in Niederlaasphe

Der Weihnachtsmarkt in Niederlaasphe findet am 9. Dezember wieder statt. Veranstalter ist der FV Niederlaasphe.

Niederlaasphe Der FV Niederlaasphe veranstaltet am 9. Dezember seinen Weihachtsmarkt. Dabei werden zahlreiche Leckereien im Angebot sein.

Am Samstag, 9. Dezember, veranstaltet der FV Niederlaasphe wieder seinen traditionellen Weihnachtsmarkt. Der Weihnachtsmarkt wird erneut auf dem Niederlaaspher Sportgelände rund um das Vereinsheim stattfinden. Beginn ist um 15 Uhr, kündige die Veranstalter an.

Der Veranstaltungsort bietet demnach „vernünftige sanitäre Anlagen, sowie eine vollausgestattete Küche inklusive Spülmaschine“. Des Weiteren können sich die Besucher auch im Sportheim aufwärmen - „je nachdem, was Frau Holle so plant…“ In den Weihnachtshütten wird wieder jede Menge zu finden sein: handgefertigte Kleidung für Groß und Klein aus Wolle und Stoff, sowie wunderschöne Deko aus Holz in den unterschiedlichsten Variationen. Neben Klassikern wie Glühwein, Feuerzangenbowle, heißem Apfelwein, Kaffee, Tee und Kinderpunsch, stehen für die Besucher auch verschiedenste Kaltgetränke bereit.

Der Weihnachtsmarkt in Niederlaasphe - Feuerzangenbowle wird eines der Angebote sein. Foto: FV Niederlaasphe / WP

Süß oder herzhaft? An den Ständen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Crêpes, Bratwurst, Pilze aus der Pfanne, Tornadokartoffeln und der allseits beliebte Mutzbratzen am Drehspieß. Unterstützt wird der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wieder von der Grundschule Niederlaasphe. Die Kinder werden den Markt mit Liederbeiträgen bereichern. In der Weihnachtshütte der Grundschule findet man so einiges zum Verschenken oder selbst Naschen wie z.B. Plätzchen, Schneemänner am Spieß, Eierlikör, Bruchschokolade, gebrannte Mandeln, Eierpunsch und eine Schneemannsuppe. Natürlich wird auch der Nikolaus wieder den Weg nach Niederlaasphe finden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein