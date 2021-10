Türen auf mit der Maus: Die Welt der Wisente entdecken

Bad Berleburg. Mehr als 100 Besucher kamen zum Aktionstag „Türen auf mit der Maus“ in das Bad Berleburger Bürgerhaus am Markt.

Wissenswertes rund um das Wisent haben am Sonntag die Besucher der Wisent-Welt im Bürgerhaus am Markt erfahren. Auch Wisentranger Henrik Brinkschulte war vor Ort (rechts im Bild). Denn: Anlässlich des Aktionstags „Türen auf mit der Maus“, an dem der WDR an vielen Orten Deutschlands Türen öffnet, fanden von 9 bis 15 Uhr in der Tourist-Information und im Jugendcafé am Marktplatz zahlreiche Aktionen statt. Unter andrem gab es ein Wisent-Rodeo, ein Quiz, eine Bastelaktion und vieles mehr. Die Veranstaltergemeinschaft war mit dem Tag mehr als zufrieden. Mehr als 100 kamen in das Bürgerhaus.

Während im großen Saal die Kinder sich am Rodeo erfreuten, wurde im Jugendcafé kräftig gebastelt und gemalt. Und daran hatten vor allem die jungen Besucher viel Spaß. Aber auch sonst konnten die Besucher einiges über die Vierbeiner lernen. Neben einem Film im Foyer konnten sie beispielsweise auch über das Fell streicheln oder in sogenannten Fühlkästen das Futter der Wisente erraten. Denn: „Wisente in der Zukunft“ – so das Thema an diesem Tag. Den Veranstaltern war es besonders wichtig, in diesem Zuge auch Aufklärung zum richtigen Verhalten bei der Begegnung mit den beeindruckenden Tieren zu betreiben.

Im Jugendcafé wurden unter anderem kreative Bilder erstellt. Hier zeigt Stadtjugendpflegerin Katharina Benner-Lückel eines der Bilder. Foto: Privat

Die Sendung mit der Maus feiert dieses Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum und blickt in diesem Zusammenhang immer wieder in die Zukunft ihrer Zuschauer - dem Nachwuchs. Wer mehr erfahren möchte, kann sich unter www.wdrmaus.de/tuer_oeffner_tag informieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein