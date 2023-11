TV-Promi Doc Caro kommt nach Birkelbach und Erndtebrück

Im Februar las Doc Caro in der Erndtebrücker Kirche aus ihrem Buch.

Erndtebrück. Nach dem Mega-Erfolg im Frühjahr kehrt Doc Caro zurück nach Wittgenstein – mit einigen Neuerungen. Das erwartet die Besucher.

Die Jugendfeuerwehr Erndtebrück hat im nächsten Jahr am 17. Februar zum zweiten Mal Doc Caro (bekannt durch die Fernsehsendung „Doc Caro – Einsatz mit Herz“) zu Besuch.

Die erste Veranstaltung mit einer Lesung von Doc Caro, die im vergangenen Februar unter dem Motto „Dorf meets Doc Caro“ in der Evangelischen Kirche Erndtebrück durchgeführt wurde, stieß auf eine große Ticketnachfrage. „Leider konnten wir nicht jedem die Möglichkeit geben, die Lesung zu besuchen, da die Platzkapazität ausgeschöpft war. Das gab uns den Ansporn, Doc Caro noch einmal nach Erndtebrück zu holen, um noch mal jedem die Möglichkeit zu geben, den manchmal ernsten, teils traurigen, aber auch lustigen Geschichten und Erfahrungen zu lauschen“, so die Jugendfeuerwehr in einer Pressemitteilung.

Im nächsten Jahr wird demnach die Veranstaltung in der Birkelbacher Mehrzweckhalle stattfinden. Dadurch könne eine doppelte Ticketanzahl angeboten werden: „Einziger Wermutstropfen ist leider, dass es eine kleine Preissteigerung pro Ticket geben wird, um die höheren Nebenkosten abdecken zu können.“ Vor allem wichtig für diejenigen, die bereits in diesem Jahr bei der Veranstaltung gewesen sind: Es wird nicht die gleiche Lesung sein wie im Februar 2023. „Somit darf es auch gerne Wiederholungstäter in den Besucherreihen geben“, heißt es.

Das Programm werde einige Änderungen haben: „Es wird keine reine Lesung sein, sondern es werden viele interessante, aber garantiert lustige und spannende Geschichten aus dem Alltag und Anekdoten integriert. Im Anschluss an das Programm wird Doc Caro jedem der es möchte, für Fotos, Autogramme, Widmungen und so weiter zur Verfügung stehen.“ An Verpflegung über den gesamten Abend solle es nicht mangeln. Beginn der Veranstaltung ist um 18.30 Uhr. Einlass ist ab 17.30 Uhr.

Veranstaltung für Kinder

Zusätzlich zu dem Abendprogramm bietet die Jugendfeuerwehr noch einen Kids-Nachmittag mit Doc Caro an. Hier wird Caro aus ihrem Kinderbuch vorlesen, beziehungsweise einige kindgerechte Themen ansprechen. Dieser Nachmittag wird ebenfalls am 17. Februar, ab 14.30 Uhr gemütlich im Kindergarten Sonnenau in Erndtebrück für Kids ab 6 bis 14 Jahre stattfinden. Einlass zu dieser Veranstaltung ist ab 13.45 Uhr.

Der Ticketvorverkauf startet am Samstag, 11. November, um 9.30 Uhr. Zu erwerben sind die Tickets bei Lotto Gessner Erndtebrück, Brücken-Apotheke Erndtebrück und auf dem bekannten Onlineportal Eventim. Der Ticketpreis für die Veranstaltung in der Mehrzweckhalle beträgt 27,50 Euro bei freier Sitzplatzwahl.

Der Preis für den Kids-Nachmittag pro Ticket beträgt 7,50 Euro. Diese Veranstaltung ist auf eine Personenzahl von 50 Kindern und Jugendlichen begrenzt. Die Tickets hierfür sind nur per Email an JF-erndtebrueck@web.de zu erwerben. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Jugendfeuerwehr Erndtebrück zu Gute.

