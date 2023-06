Kommunalentwicklung Überraschung: Einwohnerzahl in Wittgenstein steigt an

Wittgenstein. Um gleich einen dreistelligen Wert hat sich die Einwohnerzahl Wittgensteins erhöht. Zuwachs gab es in jeder der drei Kommunen.

Der Altkreis wächst, wenn auch in nur sehr kleinen Schritten – zumindest mit Blick auf die Einwohnerzahl. Neue Zahlen des statistischen Bundesamts NRW, IT.NRW, legen die Einwohnerzahlen der Kommunen zum Stichtag 31. Dezember 2022 offen. Sowohl Bad Laasphe als auch Erndtebrück und Bad Berleburg haben demnach im Vergleich zum Jahr davor ein paar Einwohner mehr zu verbuchen:

18.923 Menschen in Bad Berleburg (Dezember 2021: 18.709), 13.467 in Bad Laasphe (Dezember 2021: 13.337) und 6970 Menschen in Erndtebrück (Dezember 2021: 6937) – alle drei Kommunen Wittgensteins zeigen mit Blick auf die Einwohnerzahl eine leichte Trendumkehr. Insgesamt ist Wittgenstein zum Jahresende 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 377 Menschen gewachsen.

Lesen Sie auch: Ukrainer werten Wittgensteins Demografie auf

Laut IT.NRW lebten Ende 2022 18.139.116 Menschen in NRW. Damit sei die Einwohnerzahl um 214.525 Personen (+1,2 Prozent) höher als ein Jahr zuvor gewesen. „Obwohl im vergangenen Jahr 69.682 Menschen mehr starben, als Kinder geboren wurden, stieg die Einwohnerzahl. Dafür sorgte ein positiver Wanderungssaldo mit 283.366 mehr Zuzügen als Fortzügen“, so das Statistische Landesamt. Der Altersdurchschnitt der Bevölkerung lag bei 44,2 Jahren (Frauen: 45,5 Jahre; Männer: 42,8 Jahre). Die „jüngste” Gemeinde war Augustdorf im Kreis Lippe mit einem Altersdurchschnitt von 38,6 Jahren. Rein rechnerisch waren die Menschen landesweit in Bad Sassendorf im Kreis Soest mit 49,9 Jahren am ältesten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein