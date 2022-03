Ukraine-Krieg: Bäckerei Glöser mit besonderer Spenden-Aktion

Bad Berleburg. Backen für die Ukraine – die Bäckerei Glöser startet ihre eigene Spendenaktion. Ein ukrainisches Rezept spielt dabei eine wichtige Rolle.

An kaum jemandem geht der Krieg in der Ukraine spurlos vorbei. Auch nicht an der Bäckerei Glöser: „Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir den Menschen in der Ukraine helfen können. Brot backen und an der polnischen Grenze verteilen schied sofort aus. Schnell kam die Idee auf, dass wir ein Brot nach einem ukrainischen Rezept backen, und dieses gegen eine Spende für die notleidenden Menschen, verschenken“, so Geschäftsführer Karl-Heinz Glöser.

Ab Montag, 7. März, werden nun täglich 100 Brote backen und diese in Hatzfeld ( Oberau 16, Produktionsort ) und in den Filialen in Bad Berleburg ( Hilgenacker 15 & Poststr. 15) , Arfeld und Biedenkopf ( REWE ), sowie auf den Verkaufswagen „gegen eine angemessene Spende“ verschenken.

Lesen Sie auch: Wittgensteiner Schulen: Der Ukraine-Krieg im Unterricht?

Die Brote werden nach ukrainischem Rezept gebacken. Foto: Bäckerei Glöser / WP

Die Spende wird zu 100 Prozent durch die Evangelische Kirche Hessen-Nassau zu den hilfsbedürftigen Menschen gebracht. Diese Organisation übernehme zu 100 Prozent die Verwaltungskosten. Der Mehllieferant der Bäckerei Glöser, die Mühle Nispel aus Gladenbach, hat sich auch mit einer 1000 Kilogramm-Mehlspende beteiligt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein