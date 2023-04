Umbau: Bad Berleburger Aldi-Filiale derzeit noch geschlossen

Bad Berleburg. Auch in Erndtebrück will der Discounterriese demnächst umbauen. In Bad Berleburg gibt es bereits ein Datum für die Neueröffnung.

Wer derzeit in der Bad Berleburger Aldi-Filiale einkaufen möchte, steht vor verschlossener Tür. Und das hat einen Grund: Seit einigen Tagen wird die Filiale umgebaut. Darauf verweist auch das Pappschild im Eingangsbereich: „Umbau. Wir haben geschlossen. Neueröffnung am Freitag um 7 Uhr“, steht darauf geschrieben. Und die Arbeiten scheinen zügig voranzuschreiten, so zumindest unsere Beobachtungen vom Parkplatz aus.

Bereits vor einigen Monaten hatten wir über die Umbaupläne des Discounterriesen berichtet. „Wir planen den Umbau der Aldi Märkte in Bad Berleburg sowie Erndtebrück zwischen März und April dieses Jahres und optimieren das Filialkonzept“, teilte Maximilian Morlock vom Bereich Communications Deutschland bereits am 8. Februar mit. Im Kern gehe es darum, den Einkauf für die Kundinnen und Kunden noch einfacher zu gestalten. „Markanteste Änderung ist dabei die neue Platzierung von Obst und Gemüse direkt am Eingangsbereich der Filialen. Zusammen mit dem Backsortiment und einem Kühlregal für frische Convenience-Artikel entsteht hier ein Bereich, in dem unsere Frische-Sortimente gebündelt sind, die sogenannte Frische-Insel“, erklärte der Discounterriese im Februar die Umbaupläne für die heimischen Filialen.

Verändertes Einkaufsverhalten

Durch den Umbau sollen für die Kunden viele der wichtigen Artikel für den täglichen Einkauf deutlich schneller und einfacher zu finden sein. „Darüber hinaus bündeln wir unsere Aktionsartikel am Hauptdurchgang, sodass unsere Kundinnen und Kunden aktuelle Angebote aus der Werbung schneller finden.“

Lange verzichten müssen die Kundinnen und Kunden auf ihre Lieblingswaren aus dem Aldi aber nicht. Denn laut Informationen die der Zeitung vorliegen sollen die Märkte für die Umbaumaßnahmen jeweils nur wenige Tage geschlossen sein, wobei sich die Zeiträume der beiden Filialen nicht überschneiden werden. Auf die Fragen, wann die Umbaumaßnahme in Erndtebrück startet, liegen der Redaktion auch bis Redaktionsschluss leider keine weiteren Informationen seitens des Unternehmens vor.

Die oben beschriebene Optimierung des Filialkonzepts wurde bereits im November 2022 im Aldi Markt in Bad Laasphe umgesetzt. Diese Filiale ist somit auf dem neusten Stand. Die Entscheidung zum radikalen Umbau der Filialen begründet Aldi Nord mehreren Medienberichten zu Folge mit einem veränderten Einkaufsverhalten. Demnach habe man gemerkt, dass die Kunden bei Lebensmitteln immer mehr auf Frische sowie auf Eigenmarken achten und ihren Einkauf ausgehend von den Frische-Artikeln planen würden.

