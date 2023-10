Umfrage zur Windkraft in Wittgenstein: „Es gibt Redebedarf“

Wittgenstein. Wie stehen die Wittgensteiner zur Windenergie im Wald? Die Umfrage hat bereits 150 Teilnehmer. Das Ziel ist aber noch nicht erreicht.

Mitten im Wald, oben auf der Kuppe eines Berges stehen die Windkraftanlagen des Windparks Arfeld – und das erst seit Kurzem. Im Juni wurde der Windpark offiziell eröffnet. Die Meinungen zum Thema Windenergie im Wald gehen auseinander. Eine Studentin der Uni Münster möchte jetzt genau wissen, wie die Wittgensteiner zu den Windrädern im heimischen Wald stehen. „Man merkt, dass die Leute Redebedarf haben“, sagt Rebecca Watzal. Sie studiert Humangeografie an der Uni Münster und untersucht für ihre Masterarbeit, wie es in Wittgenstein mit der Akzeptanz der Windkraftanlagen aussieht und wie die Auswirkungen auf das Landschaftsbild und die Naherholungsfunktion von Anwohnern eingeschätzt werden (wir berichteten).

Studentin Rebecca Watzal will wissen, wie Wittgensteiner zur Windenergie im Wald stehen. Foto: Privat

Die Umfragen laufen seit einer Woche und die Nachfrage ist da: „Das Thema ist aktuell – auch mit Blick auf die neuen Planungen. Die Leute wollen etwas dazu sagen“, so Rebecca Watzal. „Deswegen habe ich auch die beiden Fallbeispiele in Arfeld und Hesselbach ausgewählt.“ Die 24-Jährige ist zum Teil selbst vor Ort unterwegs und geht in Bad Berleburg und Bad Laasphe von Haustür zu Haustür, um Antworten für ihre wissenschaftliche Arbeit zu sammeln. Aber auch online ist die Teilnahme an der Umfrage zur Windenergie möglich. „Für Bad Berleburg haben bereits 100 Personen mitgemacht, in Bad Laasphe sind es 50 – da könnte es noch etwas mehr werden.“ Denn: Je mehr Menschen an der Umfrage teilnehmen, desto repräsentativer sind die Ergebnisse. Die Umfrage läuft noch ungefähr vier Wochen.

„Die Teilnahme ist gut, ich bin positiv, dass wir das Ziel von 300 Stimmen erreichen“, sagt Watzal. 150 Stimmen pro Stadt sind das Minimum, um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. Die Teilnehmer brauchen circa fünf Minuten Zeit für die Umfrage. Es warten 20 Fragen, die meisten sind zum Auswählen. Über die Ergebnisse der Umfrage werden wir in den kommenden Wochen noch berichten.

Alle, die sich beteiligen wollen, können online unter folgenden Links teilnehmen: Bad Berleburg: https://t1p.de/windenergie-badberleburgBad Laasphe: https://t1p.de/windenergie-badlaasphe

