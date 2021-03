Umschulung im Bildungszentrum Wittgenstein

In Zeiten des Fachkräftemangels gilt die Umschulung zum Maschinen- und Anlagenführer als aussichtsreich.

Bad Berleburg. Das Bildungszentrum Wittgenstein (BZW) in Bad Berleburg bietet ab 1. April eine weitere Umschulungsmaßnahme zum Maschinen- und Anlagenführer, Fachrichtung Metall- und Kunststofftechnik, an. Die Qualifizierungsmaßnahme, die in Vollzeit 16 Monate dauert, umfasst nehmen den Schulungsmodulen jeweils drei sechswöchige Praktika in Partnerunternehmen des Bildungszentrums. Gefördert wird die Weiterbildung über einen Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit.

In Zeiten des Fachkräftemangels gilt die Umschulung zum Maschinen- und Anlagenführer als aussichtsreich, weil die beruflichen Perspektiven mit einer solchen Qualifizierung gut sind. Das gilt insbesondere für ungelernte Arbeitskräfte ohne Berufsabschluss. Inhaltlich werden die Funktionsweise und Instandhaltung von Maschinen sowie deren Arbeitsabläufe vermittelt. Weitere Punkte sind die betriebliche und technische Kommunikation, der Umgang mit Werk- und Betriebsstoffen sowie die Einführung in die EDV. Der Facharbeiterbrief wird nach bestandener Prüfung von der IHK ausgestellt. Die Teilnehmer erhalten Unterstützung bei Bewerbung und Stellensuche.

Anmeldungen sind im Bildungszentrum Wittgenstein, 02751/445230, E-Mail: info@bz-wittgenstein.de, möglich. Weitere Infos: www.bz-wittgenstein.de.