Unfall auf der B 480 bei Schüllar: Fahrer hatte großes Glück

Schüllar. Ein 26-Jähriger kommt am Sonntagmorgen mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und fährt in den Graben. Die Hintergründe.

Glimpflich endete am Sonntagmorgen ein Verkehrsunfall auf der B 480 bei Schüllar. Dort war ein 26-jähriger Autofahrer aus Richtung Albrechtsplatz kommend auf die Gegenfahrbahn geraten, nachdem sein BMW aus unklarer Ursache ausgebrochen war. Der junge Mann durchfuhr einen in einer Rechtskurve liegenden Graben am linken Fahrbahnrand und sein Wagen hob am Einlass eines Kanalrohres ab, weil diese Stelle wie eine Sprungschanze fungierte. Der BMW blieb dann in nahe gelegenem Buschwerk stehen.

„Wir gehen hier nicht von übermäßigen Geschwindigkeiten aus“, berichtete die Polizei vor Ort. Die Beamten erklärten, dass der Wagen aus unklarer Ursache, möglicherweise wegen der nassen Fahrbahn und dem Herbstlaub, ins Schlingern geraten und ausgebrochen war und es dann zum Unfall kam. Die Beschädigungen am Fahrzeug sprachen ebenfalls nicht für eine zu schnelle Fahrweise.

Der junge Mann hatte Glück im Unglück und blieb augenscheinlich unverletzt. Der DRK Rettungsdienst aus Bad Berleburg untersuchte den Mann vor Ort. Er musste dann aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Der BMW musste nach dem Unfall abgeschleppt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein