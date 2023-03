Unfall auf der L 533: Fahrerin wird im Auto eingeklemmt

Arfeld/Schwarzenau. Am Dienstag kam es auf der L533 zwischen Arfeld und Schwarzenau zu einem Unfall. Dabei gestaltete sich die Bergung der Fahrerin schwierig.

Zu einem schweren Unfall kam es gegen 12.30 Uhr am Dienstagmittag auf der L 553 zwischen Arfeld und Schwarzenau. Der Feuerwehr wurde gemeldet, dass eine Person eingeklemmt sei. Dabei kam eine Frau mit ihrem Wagen aus der Richtung Schwarzenau von der Fahrbahn ab, kippte um und kam auf der Seite zum Stehen.

Mit einem Großaufgebot kamen die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort an und fanden den Unfallwagen, noch mit der Fahrerin darin, drei Meter über der Straße vor, was die Bergung der Frau und des Fahrzeugs zu einer komplizierten Angelegenheit machte. So konnte die Frau nur gerettet werden, indem das Dach des Autos entfernt und die Fahrerin im Anschluss geborgen wurde. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs musste de L 553 für einige Zeit gesperrt bleiben. An dem Auto entstand ein Totalschaden.

