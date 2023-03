Unfall Unfall auf K 49: Frau landet mit ihrem BMW in der Böschung

Birkefehl/Berghausen. Bei einem Unfall auf der K 49 zwischen Berghausen und Birkefehl hatte am Dienstagmittag eine BMW-Fahrerin noch großes Glück gehabt.

Am Dienstagmittag gegen 12.15 Uhr kam es auf der Kreisstraße K 49 zwischen Birkefehl und Berghausen zu einem Autounfall. Dabei ist eine 41-Jährige mit ihrem BMW in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und landete in der Böschung. Und die Fahrerin hatte noch Glück, denn kurz bevor der Abhang noch steiler wurde, kam ihr Auto zum Stehen.

Feuerwehr und Rettungskräfte konnten die Frau aus ihrem Wagen befreien und das Fahrzeug mit Hilfe einer Seilwinde bergen. Die Fahrerin wurde zur Untersuchung nach Bad Berleburg ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei entstand nahezu kein Sachschaden. Die Straße blieb für die Unfallaufnahme gesperrt, mittlerweile fließt der Verkehr aber wieder.

