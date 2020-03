Nach dem Unglück beim Osterfeuer-Aufbau in Berghausen, bei dem ein 16-jähriges Mädchen am Samstagabend schwer verletzt worden war, ist laut Polizei mittlerweile ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden, die Kripo Bad Berleburg ermittelt. Ermittler des Kriminalkommissariats Bad Berleburg begutachteten am Montagmorgen den Unglücksort.

Derzeit stapelt sich auf dem Gelände unweit des Sportplatzes das Material fürs Berghäuser Osterfeuer. Traditionell wird es von der Dorfjugend organisiert und vorbereitet. Foto: Ina Carolin Lisiewicz

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen sollte auf einem Gelände in der Nähe des Berghäuser Sportplatzes ein Gestell aus Holzstämmen errichtet werden. Beim Aufbau stürzte das Konstrukt jedoch plötzlich ein und verletzte eine 16-jährige Helferin schwer, so die Polizei. Rettungskräfte brachten die Jugendliche mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus.

Gute Gespräche im Gerätehaus

Feuerwehr und Rettungskräfte seien rasch am Unfallort gewesen, um zu helfen, bestätigt Maik Radenbach, Einsatzleiter der Löschgruppe Berghausen. Und nachdem die Feuerwehr den benachbarten Sportplatz für die Landung des Rettungshubschraubers ausgeleuchtet habe, so Radenbach weiter, habe man die Dorfjugend mit ins Feuerwehrgerätehaus genommen und Gespräche mit ihnen geführt.

Die Jugendlichen seien von dem Unglück schockiert gewesen, so der Einsatzleiter – man habe sie in dieser Situation einfach nicht mit ihren Eindrücken alleine lassen dürfen. Die Dorfjugend Berghausen 1996 richtet im Dorf traditionell das alljährliche Osterfeuer auf.

Ortsvorsteherin geht von einem Unfall aus

Wie genau das Unglück geschah, sei derzeit ja noch unklar, sagt Berghausens Ortsvorsteherin Charlotte Linde-Reber im Gespräch mit unserer Redaktion. „Aber ich kann Ihnen versichern, dass die Dorfjugend sehr verantwortlich gehandelt hat“. Sie gehe von einem tragischen Unfall aus, „für den niemand etwas konnte“, so Linde-Reber – und das „macht uns Berghäuser sehr betroffen“. Die Jugend aus dem Dorf organisiere das Osterfeuer in Berghausen schon seit Generationen – und es sei bisher nie etwas passiert.

Großes Lob von der Ortsvorsteherin für die Berghäuser Feuerwehr: Sie habe nach dem Rettungseinsatz „exzellent“ reagiert – und die Dorfjugend zu einer Art Krisen-Gespräch ins Gerätehaus gebeten, um die schockierenden Erlebnisse zu verarbeiten. „Mir tun die jungen Leute wirklich leid, wenn so etwas in ihren eigenen Reihen passiert“, sagt Linde-Reber. Und: „Ich kann nur hoffen, dass dem verletzten Mädchen geholfen werden kann.“ Hier heiße es „Daumen drücken“.

Dieses Jahr womöglich gar kein Osterfeuer mehr

Und wie wird es nun weitergehen? „Ich kann mir nicht vorstellen, dass unsere Dorfjugend in diesem Jahr noch ein Osterfeuer macht“, sagt die Ortsvorsteherin. Und wenn doch, dann würde sie diesmal „mit sehr gemischten Gefühlen dorthin gehen“.