Der Lkw gerät in Höhe des Albrechtsplatzes in den Straßengraben.

Unfall Unfall in Bad Berleburg: Lkw gerät in Straßengraben

Bad Berleburg. Auf der B 480 in Richtung Albrechtsplatz ist es am Mittwochmittag zu einem Lkw-Unfall gekommen.

Auf der Bundesstraße 480 ist es am Mittwochmittag zu einem Unfall gekommen. Ein Lkw war kurz nach 12 Uhr auf der B 480 in Richtung Albrechtsplatz unterwegs. Der Fahrer gab an, in einer Linkskurve einem Reh ausgewichen zu sein. Er blieb unverletzt. Ein Kran ist bereits unterwegs.



Weitere Informationen zum Unfall folgen in Kürze auf wp.de/wittgenstein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein