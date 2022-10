Am Samstagabend wurden die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall in die Stockwiese gerufen.

Feuerwehr Unfall in Bad Laasphe: Feuerwehr leistet wichtige Hilfe

Bad Laasphe. Am Samstagabend wurden die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall in die Stockwiese gerufen. Das sind die Hintergründe.

Gerade als die Arbeiten zum monatlichen Maschinistendienst am Samstagabend, 1. Oktober, abgeschlossen waren, wurde das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) des Löschzuges 1 der Freiwilligen Feuerwehr in Bad Laasphe in die Stockwiese zu einem Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsstoffen alarmiert. Vor Ort eingetroffen, stellten sich diese Stoffe jedoch nur als Scheibenwischwasser heraus.

Die aufgrund eines neurologischen Notfalls verunfallte Person wurde mit dem RTW zum Landeplatz des nachgeforderten Rettungshubschraubers transportiert. Nachdem die beiden Fahrzeuge von der Straße geräumt waren und die Einsatzstelle durch die Polizei übernommen wurde, wurde das HLF noch zur Absicherung des Landeplatzes des RTH beordert. Nach etwas mehr als einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein