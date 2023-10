In der Erndtebrücker Grimbachstraße ist ein Fahrer mit seinem Wagen in eine Baugrube gestürzt und auf einer 10-KV-Leitung liegengeblieben.

Unfall Unfall in Erndtebrück: Kleinwagen stürzt in Baugrube

Erndtebrück. In der Grimbachstraße ist ein Fahrer mit seinem Wagen in eine Baugrube gestürzt und auf einer 10-KV-Leitung liegengeblieben. Die Hintergründe.

Glimpflich endete ein Verkehrsunfall mit einem Elektroauto in einer Baustelle in der Erndtebrücker Grimbachstraße. Der Kleinwagen stürzte in eine Baugrube, direkt auf eine 10-KV-Leitung. Der Fahrer konnte selbst aus seinem Fahrzeug aussteigen und kletterte aus der Grube. Er blieb unverletzt. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, wollte ein Pkw-Fahrer rückwärts von einer Grundstückseinfahrt auf die derzeit im Umbau befindliche Grimbachstraße fahren.

In der abschüssigen Grundstückseinfahrt geriet er zu nah an eine Baugrube und fuhr dabei auch eine Sicherung um. Daraufhin stürzte der Elektro-Smart auf der Fahrerseite in die Grube. „Direkt in der Grube liegt eine 10-KV-Leitung frei. Deshalb wurde der Energieversorger hinzu gerufen, der die Leitung zur Bergung des Unfallfahrzeuges stromlos schaltete“, erklärte Michael Dellori, stellvertretender Leiter der Erndtebrücker Feuerwehr vor Ort.

Die Kameraden aus der Edergemeinde waren ebenfalls zu dem Unfall alarmiert worden. Sie stellten vor Ort den Brandschutz sicher und kümmerten sich um den Fahrer, der sein Fahrzeug selbst verlassen und in ein Haus gehen konnte. „Wir haben den Rettungsdienst hinzu gezogen, um den Mann einmal fachmännisch ansehen zu lassen“, so Dellori. Der Rettungsdienst konnte zum Glück schnell Entwarnung geben: Der Mann hatte den Unfall unverletzt überstanden.

Die Feuerwehr forderte zudem eine Rettungskarte an, um auch den Akku des Elektroautos stromlos zu schalten und somit weitere Schäden zu verhindern.

