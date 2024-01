Unfall in Girkhausen: Auto drohte ins Wasser zu stürzen

Glimpflich und zugleich spektakulär endete am Samstagmorgen ein Unfall in der Girkhäuser Ortsmitte. Dort drohte ein Auto ins Wasser zu fallen.

Girkhausen Glimpflich und zugleich spektakulär endete am Samstagmorgen ein Unfall in der Girkhäuser Ortsmitte. Die Hintergründe zum Unfall.

Glimpflich und zugleich spektakulär endete am Samstagmorgen ein Unfall in der Girkhäuser Ortsmitte. Ein Pkw drohte dabei ins Wasser zu stürzen. Der Wagen war zuvor von einem Mann kurzzeitig an einem steilen Weg abgestellt worden. Zwar gab der Mann gegenüber der Polizei an, die elektrische Handbremse betätigt zu haben, doch der Wagen setzte sich in Bewegung und rollte über die Straße „Bei der Kirche“ und durchbrach dort ein Brückengeländer am Osterbach.

Glimpflich und zugleich spektakulär endete am Samstagmorgen ein Unfall in der Girkhäuser Ortsmitte. Foto: Matthias Böhl / WP

Mit dem Vorderrad übe dem Abgrund blieb der Wagen unter dem beschädigten Brückengeländer stehen. Die Feuerwehr Girkhausen wurde zum Unfallort alarmiert, um den Wagen gegen einen Absturz ins Wasser zu sichern. Dafür nutzten die Kameraden kurzerhand einen Trecker, der einem der Feuerwehrleute gehörte und zogen den Wagen wieder zurück auf die Straße. Das durchbrochene Brückengeländer wurde provisorisch mit Absperrgittern gesichert. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein