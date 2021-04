Die B 62 ist derzeit in beide Richtungen gesperrt.

Unfall Unfall in Niederlaasphe: B 62 in beide Richtungen gesperrt

Niederlaasphe. Die B 62 in Niederlaasphe ist aktuell in beide Richtungen voll gesperrt. Es staut sich in beide Richtungen. Der Grund ist ein Verkehrsunfall.

Gegen 8.20 Uhr ist es in Niederlaasphe auf der B 62 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei denen zwei Personen verletzt wurden. In Höhe der „Unfallkurve“ kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Opel Astra und einem Golf. Die Strecke ist derzeit in beide Richtungen voll gesperrt.

Aktuell staut es sich in beide Richtungen – auf der einen Seite bis Hessen hinein und auf der anderen Seite bereits bis in den Ortskern Bad Laasphe. Autofahrer sollten daher den Unfallort weiträumig umfahren. Die Ursache für den Unfall ist wahrscheinlich Glätte gewesen.