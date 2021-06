Unfall in Oberndorf: Alkoholisierter Radfahrer stürzt

Oberndorf. Ein Radfahrer stürzte auf der Siegener Straße in Oberndorf. Er war offenbar stark alkoholisiert. Nun droht eine Strafanzeige.

Zu einem Verkehrsunfall in Folge von Alkoholkonsum mit einem schwerverletzen Radfahrer kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 2 Uhr auf der Siegener Straße in Oberndorf. Ein 58-jähriger, deutlich alkoholisierter Radfahrer stürzte. Als eine Zeugin auf den Verunglückten aufmerksam wurde, lag er „sitzend“ auf dem Fahrrad auf der Straße. Ihm wurde vor Ort eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde er mit einem Rettungswagen in ein Siegener Krankenhaus verbracht. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen einer Trunkenheitsfahrt.

