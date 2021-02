Unfall: Wanderer stürzt und verletzt sich schwer

Aue-Wingeshausen/Berghausen. Samstagmittag wurden der Löschzug Aue-Wingeshausen und die Löschgruppe Berghausen in den Paulsgrund alarmiert. Ein Wanderer hatte sich verletzt.

Am Samstagmittag wurden der Löschzug Aue-Wingeshausen und die Löschgruppe Berghausen zur Unterstützung des Rettungsdienstes in den Paulsgrund im Preisdorftal zwischen Berghausen und Aue durch die Leitstelle des Kreises Siegen-Wittgenstein alarmiert. Ein Wanderer war gestürzt und hatte sich dabei schwer verletzt. Zum Glück war er noch in der Lage, mit seinem Handy den Rettungsdienst zu alarmieren.

Da die genaue Lage des Verunfallten nicht klar war, teilten sich die Feuerwehrkräfte in zwei Trupps auf. Hinweise des Revierförsters erleichterten die Eingrenzung des Suchgebiets. Zu Fuß wurde dann das in Frage kommenden Gebiet in verschiedene Richtungen abgesucht. Zum Glück wurde die Person nach kurzer Zeit gefunden – tatkräftig unterstützt von der Besatzung des ebenfalls beteiligten Rettungshubschraubers Christoph 25, der es mithilfe der Leitstelle gelungen war, direkten Kontakt zum Verletzten herzustellen.

Der Rest des Einsatzes lief dann zügig und routiniert ab. Nach der Versorgung durch den Notarzt transportierten die Kameraden den Mann zum Hubschrauber, der ihn in eine Siegener Klinik flog.