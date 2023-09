Blaulicht Unfallflucht in Biedenkopf: Teenager nach Sturz verletzt

Biedenkopf/Bad Laasphe. In einem Kreisverkehr stürzte ein junger Rollerfahrer, nachdem ein Renault plötzlich einbog. Der PKW-Fahrer machte sich danach auf und davon.

Nachdem ein unbekannter Autofahrer in der Wittgensteiner Straße in den Kreisverkehr einfuhr und daraufhin ein junger Rollerfahrer stürzte, sucht die Polizei nach Zeugen.

Der 17-Jährige befand sich am Mittwoch gegen 22.10 Uhr im Kreisel, als plötzlich der Unbekannte von der Bundesstraße 62 einfuhr. Der Rollerfahrer bremste daraufhin nach eigenen Angaben stark ab, um ein Zusammenstoß mit dem PKW zu vermeiden. In der Folge verlor der Jugendliche die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte zu Boden. Dabei erlitt er leichte Verletzungen, die in einer Klinik behandelt wurden.

Der Unbekannte verließ den Kreisel in Richtung Biedenkopf und fuhr davon. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen blauen Renault Senec. Hinweise zu dem unbekannten Autofahrer nimmt die Polizeistation Biedenkopf unter 0646192950 entgegen.

